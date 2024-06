I Butković komentirao Milanovićevu najavu: 'Natjerat ćeš me da ti dođem na Pantovčak'

Predsjednik Republike Zoran Milanović kazao je danas kako će se kandidirati za novi mandat. Sudjelovao je na svečanom otvorenju Cravaticum muzeja te je, na pitanje kada će objaviti kandidaturu, kazao: "Evo sad". "Očekujem podršku SDP-a, trebat će mi, iz niza razloga, da me ne pokradu. Imam najviše znanja i iskustva od svih mogućih kandidata, ali to naravno nikad nije presudno, ne mora biti ni sada, to su moji aduti i to je to. Ugodan dan", kazao je Milanović.

Nedugo nakon Milanovićeve objave, na Facebooku je njegovu kandidaturu komentirao Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture. "Dobar dan Zorane, pa što ja to čujem? Više ne želiš biti premijer nego sad opet želiš biti predsjednik. Tebi je država ko jukebox, služi samo za ispunjavanje tvojih želja. Kako te krenulo, mogao bi opet izvisiti. P.S. I dalje bježiš od susreta sa mnom, da ne moraš odgovoriti na ona dva pitanja. Natjerat ćeš me da ti ih dođem na Pantovčak postavit", istaknuo je ministar.

Podsjetimo, Butković je u travnju pozvao Milanovića da odgovori na dva pitanja: "1. Je li trgovanje utjecajem ako predsjednik Republike, u konkretnom slučaju Ti Zorane Milanoviću, osobno traži od državnih i privatnih banaka da otvore račun njegovom rođaku koji je pod sankcijama zbog povezanosti s ruskim kapitalom? 2. Što si dobio kod protučinidbu za taj angažman?".