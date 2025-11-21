Hajdaš Dončić: Nokautirat ću Plenkovića na izborima u političkom smislu, a pobijedio bih i Milanovića da se kandidira za premijera!

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a rekao je kako je u početnoj rundi što se tiče njegove izjave nakon izbora u rujnu 2024. da će, poput Mate Parlova, pobijeđivati ljevicom lukavošću u hrabrošću, u smislu pripreme stranke za parlamentarne izbore. Dodaje da to ne znači kako SDP nije spreman za izbore u bilo kojem trenutku, ali ne misli da će do toga doći. Ali kad god bili, dodao je, boksačkim riječnikom rečeno - pobijedit će Andreja Plenkovića.

A ta borba onda može završiti nokautom, u političkom smislu nakon više tih rundi? - Ja se nadam da će u političkom smislu ta borba završiti nokautom Andreja Plenkovića. U političkom smislu govorim.

Hajdaš Dončić kaže da će tu pobjedu ostvariti zajedno s MOŽEMO! te da je zajednički rejting jači od HDZ-ovog što kod vladajućih izaziva strah. SDP ne planira Vladu u sjeni nego će pojedine politike predstavljati ljudi koji su najbolji za to, a onda će neposredno prije izbora otkriti tko bi mogao voditi koji resor. S druge strane, za Dončića nema dileme tko će biti premijerski kandidat.

Sandra Benčić i ja se poznajemo 35 godina, minimalno. Tomislav Tomašević i ja nemamo apsolutno nikakvih konflikata ni sukoba. Naša pozicija je kristalno jasna.

- A ta je da u slučaju da pobijedite zajedno na izborima, ako oformite neku predizbornu ili poslije izbornu koaliciju, vi budete premijer ili on? Uvijek vam je isto to vrlo jednostavno. Stranka koja ima bolji rejting daje kandidata za premijera. SDP ima jači rejting i ostat ćemo rejting koji je jači. To je vrlo jednostavno i o tome govore i kolege iz MOŽEMO!

Naravno da SDP daje kandidata za premijera i naravno da je predsjednik političke stranke kandidat za premijera

Predsjednik SDP-a smatra pogreškom svojedobnu kombinaciju Milanovića i Ljube Jurčića za izbore, ali i prošlogodišnju MIlanovića Peđe Grbina. Kaže da se na greškama uči, a da za razloge zašto nije dao ostavku na mjesto predsjednika Republike u trenutku uključivanja u izbore pitamo Zorana Milanovića. Ponavlja svoj stav da je on za SDP aorist te da se članovi SDP-a trebaju naučiti da on više nije predsjednik SDP-a već predsjednik Republike. On osobno, kaže, s njim je i dalje prijatelj i povremeno se čuje, ali to je sve. Ne zabrinjavaju ga najave da bi se MIlanović mogao uključiti u sljedeće parlamentarne izbore ili čak ići sa svojom listom.

To vam je još jedna mantra HDZ a. To što sam pričao u svom, ponavljam, dugotrajnom elaboratu. Znači, to je još jedan pokušaj destabilizacije HDZ prema SDP-a. Ja ću samo smiješkom odgovoriti. Evo, nasmijao sam se.

- Može li se dogoditi da on odabere neki treći put? Bi li vas to zabrinulo da on odabere sad ići na izbore s nekom trećem opcijom? Ne bih. Jedva čekam.

-I njega biste pobijedili? Naravno, jedva čekam. Ali, to se neće dogoditi.

Što se izbornog programa tiče, Hajdaš Dončić otkriva da će sigurno u kampanju ići s prijedlog smanjenja broja općina i gradova jer ih je previše i da će ih do kraja mandata njegove Vlade sigurno biti manje. Višak zaposlenih u javnom sektoru što se tiče obrazovanja i zdravstva ne vidi, ali kaže da se obroju službenika može razgovarati. Problem inflacije prema Hajdaš Dončiću zahtijeva mjere na srednji rok, ali da je sad u poiziciji, prvo što bi napravio jest dizanje poreza na dobit, odnosno uveo bi porez na ekstraprofit.

Dobro znači. Vi biste da imate tako visoku inflaciju onda udarili taj ekstra profit? -Da, ali u srednjem roku bih jačao institucije, osobito agencije.

Ali, sad da smo tu gdje jesmo. -Rekao sam vam. Bio sam vrlo jasan.

Što se izbora tri suca Ustavnog suda tiče, Hajdaš Dončić kaže da je SDP kod zadnjeg izbora pokazao da je odustao od političara u toj instituciji već predlaže profesore i ugledne ljude. SDP je, dodaje, za politički dogovor s HDZ-om te pruža ruku suradnje i kompromisa, ali po načelu sve ili ništa.

Dakle, za nas dolazi u obzir samo izbor tri ustavna suca ili sutkinja. I oko sve troje ja sam spreman na konsenzus i kompromis, ne samo oko jednog. Dakle, ne vidim tu neku podjelu za Ustavni sud, moj i tvoj. Idemo probati to riješti zajedno.

Predsjednik SDP-a i dalje misli da Andrej Plenković koketira s ustaštvom te da nije reagirao na vrijeme zbog čega je došlo do incidenata sa srpskom nacionalnom manjinom i vršnjačkog nasilja. Kaže da je premijer svojim nečinjem izazvao lavinu i sada pokušava spremiti stvari pod tepih, ali da misli kako će se sve nastaviti dalje. Ponovio je i da misli da je predsjednik Republike trebao reagirati te da se ne slaže se s njim da sve treba ignorirati. SDP, kaže, zbog toga ne odustaje od prijedloga izmjena Zakona o prekršajima i Kaznenog zakona na kojima radi radna skupina pravnika i profesora i koji će predstaviti za dva tjedna. Njime bi se rješavalo pitanje ustaškog pozdrava i simbola koji potiču na rasnu ili nacionalnu mržnju.

Postoji jedna stvar u tome, ali Andrej Plenković se bojao to učiniti. Da nema dvostrukih konotacija, osim u trenutku da Vlada raspiše koja su to mjesta. Moje pitanje je zašto Plenković to nije raspisao? Smanjio bi ovaj cijeli prijepor u društvu.

-A onda bi pisalo možda u Vukovaru može?

Zašto to Plenković nije napisao.

-Tko će onda hvatati po koncertima ljude?

Vidite li kako svi želite sve pojednostaviti? Uopće nije princip hvatanja ljudi ovdje.

To je princip mijenjanja društvene klime. Ja se neću dati nasanjkati na to.

Govorio je predsjednik SDP-a i o reformama lokalne uprave i samouprave i poreznog sustava, ali i osvim hobijima među kojima se ističe kuhanje te preferira li za sraz s Andrejem Plenkovićem gazpacho juhu ili svinjske nogice na saft poput predsjednika Milanovića. Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista.