Gubitak od 20 tisuća kuna u sezoni: Država konobarima uzima od napojnice

Potrebno je uvesti zakonske kriterije u plaćanju napojnica jer konobari tako izgube u sezoni do 20 tisuća kuna, smatraju zadarsko-ninski ugostitelji koji tvrde da im država uzima napojnicu.

Naime, čak 80 posto gostiju u Hrvatskoj račune u restoranima plaća karticom, no do problema dolazi kad odluče tom istom karticom dati konobaru napojnicu. Ninski ugostitelji tvrde kako u praksi ne funkcioniraju napojnice kod kartičnog plaćanja iako je to pravno legalno.

– Tehnički je moguće provući karticu i ukucati u nju određeni iznos, ali zakonski nije regulirano kako to isplatiti tom konobaru čija je ta manča – kaže Oleg Glavan, suvlasnik jednog restorana u Ninu, piše Dnevnik.hr.

Ugostitelji su pisali i poreznoj upravi i Obrtničkoj komori na primjeru napojnice od 100 kuna i dobili odgovor

– To znači da ste ''dobili'' napojnicu u iznosu od 80,00 kn + PDV. Od ovih 80,00 kn, kada ih na kraju mjeseca svom zaposleniku svedete na neto (platite pripadajuće poreze, prirez porezu i doprinose), zaposlenik će dobiti oko 40,00 kn – stoji u odgovoru.

Ugostitelji traže od države poštenije rješenje.

– Za tu manču zaslužan je konobar, on je dao dodanu vrijednost tim ljudima. Oni su to prepoznali i htjeli su čovjeka nagraditi – kaže suvlasnik restorana u Ninu Marijan Jurišić, dok porezni stručnjak Vlado Brkanić pak tvrdi da bi se to pitanje trebalo riješiti unutar Zakona o porezu na dohodak.

