Gotovo 20% mladih ima suicidalne misli, osjeća strah i tjeskobu

U Varaždinskoj županiji provedeno je istraživanje o razvoju adolescenata, u kojem je sudjelovalo 1647 mladih u dobi od 14 do 19 godina iz devet srednjih škola. Dio je to većeg projekta “Pozitivan razvoj adolescenata u Hrvatskoj” u koji je bilo uključeno 5317 učenika, a uz Varaždin, uključeni su i Pula, Split i Osijek.

– Istraživanje u Varaždinskoj županiji pokazalo je slične trendove kao u ostalim hrvatskim gradovima, a to su, na žalost, dosta visoke stope problema mentalnog zdravlja sa simptomima anksioznosti, depresivnosti i stresa. To nas najviše zabrinjava. No utvrdili smo i brojne aspekte pozitivnog razvoja adolescenata koji su privrženi obitelji, imaju dobre odnose s prijateljima, pa čak i nastavnicima u školi. Imaju namjeru nastaviti školovanje iako kažu da u školu ne vole ići. To nam je jedan od znakova da je odgojno-obrazovnom sustavu jako potrebna reforma, a da je nastavnicima doista potrebna podrška – rekla je doc. dr. sc. Miranda Novak, voditeljica projekta koji provodi Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu.

Mladići, kako je izvijestila Varaždinska županija, više konzumiraju alkohol i marihuanu nego djevojke i više su podložni kockanju ili klađenju.

Socijalni pedagog Siniša Česi ističe da ga je iznenadio podatak da gotovo 20 posto mladih ima suicidalne misli, da osjećaju strah, tjeskobu ili depresiju.

– Očito je da dio mladih koji je povučen, koji nije toliko u prvom planu, ima problema. Teško se otvaraju i ne dolaze u institucije koje bi im mogle pomoći pa na tome moramo poraditi. Jedna od ideja je da se pokrenu online radionice za mlade i njihove roditelje kako bi iz sigurnosti svoje kuće dobili informacije i podatke o tome kome se i kada obratiti za pomoć – smatra Česi.