Rat i gorivo zatvaraju aviokompanije: Cijene letova eksplodirale, jedan prijevoznik već propao

Velike putničke aviokompanije potrošile su u ožujku nešto više od pet milijardi dolara na avionsko gorivo, što je 1,8 milijardi dolara ili 56 posto više nego u veljači, priopćilo je u srijedu ministarstvo prometa.

Cijena po galonu goriva u ožujku iznosila je 3,13 dolara, što je porast od 74 centa ili 31 posto u odnosu na veljaču. Potrošnja goriva porasla je u ožujku za 20 posto, dodalo je ministarstvo. Od početka američko-izraelskog rata s Iranom, poremećaji u prometu kroz Hormuški tjesnac uznemirili su globalna tržišta nafte. Nagli porast cijena avionskog goriva stvorio je najveću krizu u industriji zračnog prometa od pandemije COVID-19.

Zrakoplovne tvrtke potrošile su u ožujku 2025. na gorivo 3,88 milijardi dolara, daleko manje od 5,06 milijardi dolara koliko su ga platile u ožujku ove godine. Veliki američki prijevoznici povećali su cijene avionskih karata i prtljage, ukinuli neke linije i troškove na drugim letovima. Gorivo čini do četvrtine operativnih troškova aviokompanija.

Niskotarifni prijevoznik Spirit Airlines, koji je u subotu prestao s radom, ovog je tjedna objavio da je u ožujku i travnju platio dodatnih 100 milijuna dolara za gorivo. Kao razlog neuspjeha plana restrukturiranja i prekida svog poslovanja naveo je porast cijena goriva. "Svaka zrakoplovna kompanija pati od visokih cijena goriva. Zadatak nam je izgraditi poslovanje tako da budete otporni", rekao je prošli tjedan izvršni direktor Southwest Airlinesa Bob Jordan

Niskotarifni prijevoznici prošlog su mjeseca zatražili državnu pomoć od 2,5 milijardi dolara radi povećanih troškova za gorivo, ali je ministar prometa Sean Duffy rekao da ne misli da je to "potrebno u ovom trenutku".