Oduševila Hrvate svojom objavom: 'Zamalo nisam otišla u Hrvatsku, vidjela sam jednu objavu...'

Na Redditu je prije nekoliko dana osvanula objava turista koji su posjetili Hrvatsku. Naime, podijelili su svoje iskustvo s odmorom. Iako su pročitali neke negativne objave oko Hrvatske, ipak su se odlučili doći. I nisu požalili, oduševljeni su. "Moj suprug i ja putujemo Europom već šest tjedana. Dok smo bili u Sloveniji, planirali smo našu sljedeću i posljednju destinaciju. Htjela sam otići u Hrvatsku jer sam vidjela prekrasne slike obale. Prijavila sam se na Reddit kako bih pronašla više informacija. Zamalo nisam otišla zbog svih negativnih objava ovdje. Objava o tome koliko su svi grubi, posebno prema turistima, i koliko je sve skupo. Tako sam sretna što nisam poslušala! Upoznali smo toliko divnih ljudi. Upoznali smo vlasnicu kineskog fast fooda koja je bila najprijateljskija i najsretnija osoba koju sam ikada upoznala. Na parkiralištu smo sreli ženu s malim automobilom kojem smo se divili. Ispričala nam je sve o tome kako ga je kupila 1970. godine, pa nam je čak pokazala i mali motor. Dugo smo razgovarali s konobarom u Krku o povijesti zgrade. Razgovarali smo s voditeljem restorana s döner kebabom koji nam je preporučio aktivnosti i neko vrijeme smo razgovarali o politici, bok Leo! Vidjeli smo prekrasna obalna sela i najbolje i najviše slapova u Nacionalnom parku Krka. Sada se krećemo prema Zagrebu na našu posljednju noć. Hvala Hrvatskoj što nam je priredila prekrasno vrijeme!! Jako sam sretna što nisam slušala svu negativnost. Oh, i nije skuplja od ostalih zemalja koje smo posjetili na ovom putovanju", stoji u objavi.

Reakcija na objavu nije nedostajalo. "Drago mi je čuti da ste se odlično proveli, mi smo skloni biti previše negativni zbog vlastitih iskustava, stoga uvijek uzimajte sve preporuke i mišljenja Hrvata s rezervom. Sljedeći put kad budete imali priliku posjetiti nas, imamo cijelu drugu polovicu zemlje koja nije obala", stoji u jednom od komentara. Odmah je stigao odgovor autora objave: "Ne mislim da su negativni komentari bili od Hrvata. Više se činilo da su od turista u posjeti. Također smo uživali u Nacionalnom parku, a sada smo u Zagrebu. Cijela zemlja je apsolutno prekrasna".

"Kad čovjek živi u Hrvatskoj, postane "slijep" za ljepotu te zemlje. U mladosti sam živio u 6 zemalja i putovao po njima. S pouzdanjem mogu reći da je Hrvatska jedna od najljepših zemalja koje sam ikad vidio...", napisao je jedan korisnik.

"Mnogi ljudi (iz Hrvatske i drugih također) uspoređuju Hrvatsku ne s ničim/bilo gdje drugim, već s Hrvatskom u prošlosti. A u prošlosti je bilo puno jeftinije, manje gužve i bolja usluga. Neke stvari su možda čak i postale bolje, ali su postale toliko skuplje da se i dalje čini kao lošija ponuda..", Da. Prije je bilo podcijenjeno, a sada je preskupo za Hrvate, ali i ostali turisti izvan Zapadne Engleske poput Češke, Poljske, Mađarske, Slovenije, Slovačke, pa čak i Austrijanaca i Nijemaca nisu navikli toliko trošiti", nizali su se komentari

Jedan komentator je zaključio: "Skupo je, ali ako je Hrvatska preskupa, onda je i Njemačka".

