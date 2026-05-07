'Jedan euro u podatkovne centre donosi devet eura lokalnoj zajednici'

S obzirom na ogroman interes koji je izazvala najava gradnje Pantheon AI-a, 1 GW podatkovnog centra pokraj Topuskog, razgovarali smo s Goranom Đoreskim, predsjednikom Hrvatske udruge data centara.



Koliko trenutačno u Hrvatskoj ima podatkovnih centara, koliko ih je od toga namijenjeno razvoju umjetne inteligencije? Koliko ih je pak u izgradnji ili razvoju, prema podacima HRDCA?



Prije ovog odgovora važno je razjasniti što se pod pojmom data centra uopće podrazumijeva. Data centri nisu priručne sobice u podrumima tvrtki, preuređene za smještaj nekoliko serverskih ormara. Takve prostore obično grade pojedine tvrtke za vlastite potrebe, a ponekad i sistem integratori iz kojih pružaju određene usluge. Međutim, po svojim tehničkim karakteristikama – razina redundancije, ekološki standardi, veličina i slično – oni ne zadovoljavaju ni najniže kriterije da bi se mogli smatrati data centrima i kao takvi se ne ubrajaju u ovu kategoriju.