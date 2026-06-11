Duga Resa postaje pozornica ljeta!! Grin Fest 2026. donosi sedam dana glazbe, sporta, gastronomije i zabave uz Mrežnicu

Foto: promo

Duga Resa će ovog ljeta ponovno postati središte glazbenih, sportskih, gastronomskih i obiteljskih događanja. U organizaciji Turističke zajednice područja Četiri rijeke, Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa i Grada Duge Rese, Grin Fest 2026. održava se od 19. do 28. lipnja u jedinstvenom ambijentu Amfiteatra Duga Resa, uz samu rijeku Mrežnicu.

Festival iz godine u godinu bilježi rast broja posjetitelja i sadržaja, a ovogodišnje izdanje donosi dosad najbogatiji program, potvrđujući status jednog od najznačajnijih ljetnih događanja Karlovačke županije.

Foto: promo

Sedam dana sadržaja za sve generacije

Ovogodišnji Grin Fest spaja glazbu, sport, prirodu, gastronomiju i obiteljske sadržaje u jedinstvenu festivalsku priču.

Program otvara popularna hrvatska glazbenica Miach, dok će tijekom festivala nastupiti Dalmatino, Queen Sensation (Queen Tribute Band), Golden Tina (Tina Turner Tribute Band), Petar Grašo te Rišpet, uz brojne prateće izvođače i glazbene sastave.

Osim koncertnog programa, posjetitelje očekuju:

• Grin Trail – memorijalna trail utrka „Matija Čavrak“

• Grin Run – cestovna utrka na 3 i 10 kilometara te dječje utrke

• Kotlovina Show uz pokroviteljstvo Grupe Pivac

• Obiteljski i pub kvizovi

• Stand up show Aleksandra Lazića

• Paint & Wine radionica u suradnji s Le Dessin

• Dječji Zip Line

• Radionice za djecu

• Sajam OPG-ova i lokalnih proizvoda

• Sajam udruga

• Eko akcija „Zajedno za Mrežnicu“

Foto: promo

Foto: promo

Spoj festivala i destinacije

Posebnost Grin Festa nije samo bogat program, već i njegova lokacija. Festival se održava uz jednu od najljepših hrvatskih rijeka – Mrežnicu, koja je posljednjih godina postala jedna od neprepoznatljivijih kontinentalnih turističkih destinacija.

Kroz koncept „Glazba, sport, priroda, druženje – jedna priča“, Grin Fest promovira aktivni odmor, održivi turizam i prirodne ljepote područja Četiri rijeke – Mrežnice, Korane, Kupe i Dobre.

„Grin Fest nije samo niz događanja, već festival koji povezuje ljude, prirodu i lokalnu zajednicu. Cilj nam je posjetiteljima ponuditi sadržaj tijekom cijelog dana, od sportskih aktivnosti i radionica do večernjih koncerata, te pokazati sve ono po čemu je područje Četiri rijeke posebno“, ističu organizatori.

Besplatan ulaz na sve programe

Jedna od najvećih vrijednosti festivala ostaje njegova dostupnost širokoj publici. Svi programi Grin Festa 2026. besplatni su za posjetitelje, što festival čini jedinstvenim primjerom javno dostupnog kulturno-zabavnog sadržaja na nacionalnoj razini.

Organizatori očekuju dolazak nekoliko desetaka tisuća posjetitelja iz Karlovačke županije, Zagreba, središnje Hrvatske te susjednih država. Jer ljeto na 4 rijeke ni ove godine se ne propušta!!!!

Grin Fest 2026. poziva sve ljubitelje dobre glazbe, aktivnog života, prirode i druženja da od 19. do 28. lipnja posjete Dugu Resu i dožive sedam dana ljeta kakvog žele.

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