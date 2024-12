Kekin otkrila kojeg bi predsjednika prvog zvala u posjet pa dodala: 'Milanoviću zamjeram jedu stvar, a Primorac je antikandidat'

Predsjednička kandidatkinja Ivana Kekin odradila je online razgovor u emisiji Večernji TV-a s našom novinarkom Petrom Balijom. Razgovor je započeo slučajem kave Kekin - Jelavić.

- Protekla tri dana odgovorila sam na sva pitanja i rekla sve potrebno. Kao stranka odbili smo prvi val laži i nastavljam sa svojom kampanjom intenzivnije nego ranije. Radit ću na temama za kojem mislim da su za građane zaista važne.

Vratimo se na kontroverznu kavu, kako će se sve razvijati?

- Mislim da to izlazi iz polja političke borbe i to nije dobro. Ovaj val smo suzbili, nastavit ćemo tkao i dalje.

Smatrate li da bi ovaj slučaj mogao štetiti vašem rejtingu ili ne?

- Ne mogu to sagledavati kroz tu prizmu, ne radi se o uobičajenom potezu. Ovo izlazi iz polja političke borbe. Mislim da takve stvari štete demokratskim procesima - kaže Kekin.

Kampanja je tek počela, hoće li se još zaoštriti.



- Voljela bih da zaoštrimo s temama koje su građanima bitne, koje ih muče, pitanje zdravstva, nasilja nad ženama, zajednički resursi... U svim susretima s građanima uvjerila sam se u jednu stvar, a to je da kao društvo se oko nekih vrijednosti slažemo. Ljudi misle da zdravstveni sustav treba biti dostupan svima. Imamo visok društveni konsenzus oko toga što je u ovoj zemlji važno i vrijeme je da te teme budu na dnevnom redu i nakon kampanja i nakon što, vjerujem, postanem predsjednica.

Koje ćete teme isticati?

- Teme upravljanje našim institucijama u javnom interesu. Imamo krizu u upravljanju institucijama, zdravstvo je bilo u fokusu zbog afere Beroš, ali ja sam o tome i prije pričala. Vidimo koliko institucije slabo funkcioniraju kada je u pitanju zaštita žena, ove godine ih je ubijeno 18. Kako to nije top tema? Kako je moguće da predsjednik i premijer ne govore o tome zajedno? Ključ opstanka je da racionalno i pošteno raspolažemo s onim što je zajedničko. To je ono što zamjeram Zoranu Milanoviću i prethodnicima, što su propuštali govoriti o tome.

Kada i ako postane predsjednica, koja će biti tri poteza koja ćete povući i za što ćete se zalagati?

- Snažno ću se založiti za priznavanje Palestine i za koaliciju sa šefovima država koji su u tom smislu bili nedvosmisleni. Međunarodni sud je izdao tjeralice za vodstvo Hamasa, ali i Netnyahua, pokazujemo bešćutno lice, sami smo prolazili kroz rat, priznavanje nam je bilo važno. Postavit ću se i za zaustavljanje privatizacije zdravstva, ministricu Hrstić ću svaki tjedan pitati o šest zahtjeva koja sam joj već iznijela. Na unutarnjem političkom planu, založit ću se da stanemo na kraj nad nasiljem nad ženama. O tome ću govoriti i na tome ću inzistirati. Ja znam što su ovlasti predsjednika i prijašnji su ih premalo koristili. Slanje Zakona na ocjenu ustavnosti, primjerice.

Vi i Milanović se u jednom dijelu borite za iste birače. U čemu se razlikujete?

- Mislim da on predstavlja staru garnituru političara, on je tu već 20 godina. Bio je na izvršnim funkcijama, bio je premijer, vidjeli smo što radi, što može. Vidjeli smo da bi nas vratio i u Tuđmanovo doba. Smatram da je vrijeme za predsjednicu nove generacije koja e stare probleme gledati iz nove perspektive i koja će otvarati nove teme. Stare garniture nemaju za to kapaciteta. Tuđmanizam nije odgovor na sve probleme. Puno se priča o vojsci i sigurnosti, kandidati kada o tome govore, govore o potencijalnim prijetnjama, nitko ne govori o stvarnim prijetnjama iz društva. Ove godine je više stotina građana poginulo od klimatskih promjena, suša, poplava, požara... to je naša sadašnjost i sutrašnjica, moramo pojačati otpornost. Moramo biti spremni da ne izgubimo građane i imovinu, o tome nitko ne priča.

Kojeg biste predsjednika prvog pozvali u posjet?

- To bi bila Slovenija, ne treba se ići daleko. Imao dobre susjede s kojima moramo uspostaviti što čvršće veze da budemo poticaj i lider u regiji.

Predsjednik Milanović je neobično tih. Kako to komentirate?

- Upadno je koliko je malo pričao posebice kada se sjetimo nastupa na parlamentarnim izborima. Možemo reći da ga je netko savjetovao da što manje priča. Meni se čini da to nije slučajno. Radi se o strategiji. Sjedi i čeka izbore. To nije dovoljno dobro za ono što građanima treba. Nadam se da će se pojaviti na nekim sučeljavanjima. Važno je da se i mimo Facebook status s građanima komunicira.

Koja je vaša strategija za preotimanje Milanovićevih birača?

- Ja po svi anketama imam najstrmiji rast. Meni se čini da trebam nastaviti samo intenzivnije. Sutra idem u Split sudjelovati u jednoj humanitarnoj akciji, nakon toga nastavljam u Zagrebu i po Hrvatskoj. Nastavit ću biti na svim sučeljavanjima. Ono što vidim u direktnom kontakti na ulici, jasno mi je da mi podrška zaista raste.

Puno je kandidata desnog spektra? Tko ima najviše šanse?

- Teško mi je to procijeniti. Neke tek sada vidimo, nije mi jasno što zastupaju. To ću otkriti u sučeljavanju. Imaju sličan narativ i teme kojima se bave. Igraju na poticanje straha i nesigurnosti kod glasača. Mislim da je bitno govoriti o budućnosti i nadi, amislim da jedni drugima možemo biti dobri susjedi neovisno o našim razlikama.

Kako komentirate kampanju Dragana Primorca?

- Pomislim odmah na Andreja Plenkovića i ono - pa što vam je bilo. Dragan Primorac je jedan antikandidat. Reprezentira sve ono protiv čega se ja borim. Smatra da država treba služiti njemu, a ne on njoj i htio bi biti predsjednik. Mama mu je kupila stan pa prodala, građani njegovoj poliklinici plaćaju više nego prošle godine... Znam da mnogo žena u Hrvatskoj plaća jednom godišnje privatno ginekološki pregled, išla sam pogledati cijene, uvidjela sam da je oko 110, 120 eura, tako se kreće u zagrebačkim poliklinikama, kod Primorca je 160 eura. Daleko najviša cijena za istu stvar. Onaj tko želi biti predsjednik, lakomo profitira na činjenici da država nije ispunila svoju funkciju.

Kako vidite svoju suradnju s premijerom Plenkovićem?

- Sa svakim se treba ostvariti dijalog. U tom bi smjeru išla. Inzistirat ću na temama koje sam najavila, o istanbulskoj konvenciji, nasilju nad ženama, ugovorima HZZO-a, kako žive umirovljenici... Ako bi Plenković odbijao te teme, u javnosti bi govorila o tome i pozivala na dijalog. Ne bih išla u osobne sukobe. On i ja obavljamo poslove i za to smo plaćeni i to ne malo. Nevažno je sviđamo li se jedno drugom.

Kakav vam je raspored za sljedeća dva tjedna?

- Raspored je nabijen. Obilazit ću sve veće gradove, bit ću na svim sučeljavanjima koja su zakazana, puno je gostovanja, društvenih mreža. Za Božić i Štefanje sam obećala svojima da ću biti s njima.

>>FOTO Što su kandidati radili prvi dan kampanje? Slikanje s građanima, obilazak radova...>>