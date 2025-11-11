Naši Portali
Dalibor Milas
Autor
Dalibor Milas

Gdje je Katolička crkva nakon splitskog slučaja? Zašto šutite, pobogu?

11.11.2025. u 16:14

Tjerati srpske folkloraše i skandirati 'za dom spremni' nema nikakve veze s brigom za Vukovar ili Hrvatsku

U samo nekoliko dana od upada maskiranih muškaraca na manifestaciju Dani srpske kulture do grafita "Ubij Srbina" i "Mrš iz Hrvatske" na dvorani na splitskim Plokitama, Split je postao pozornica na kojoj se mržnja prodaje kao briga za domovinu. To nije tek lokalni incident, nego knjiški primjer kako društvo njeguje vlastite demone. Srbi u Hrvatskoj čine jedva pet posto stanovništva, nemaju realnu moć u politici, ekonomiji ili medijima, a ipak redovito postaju meta. Ne zato što su prijetnja, već zato što je nekome potreban dežurni Pedro na kojeg će se preslikati frustracija ljudi koji žive u stvarnom siromaštvu i simboličkoj nesigurnosti. Kad već ne možeš popraviti svoj život, lakše je mrziti nekog. Sve se svodi na jeftin rekvizit kulturnih ratova: pumpanje identiteta kako bi i Srbi i Hrvati bili Srbi i Hrvati više nego što je to potrebno i daleko izvan granica dobrog ukusa, što samo potvrđuje Krležinu rečenicu o "jednom te istom komadu kravlje balege" koji je povijest napola prerezala.

Komentara 10

Pogledaj Sve
Avatar R2D2
R2D2
16:44 11.11.2025.

Naravno, našoj levoj falangi, sasvim je prihvatljivo da luzeri s istoka prepredeno proguravaju svoje tsch e t n i k e pod krinkom "kulture" u hrvatski javni prostor i još prikladno uoči obljetnice pokolja u Vukovaru i Škabrnji. Oni i dalje vide isključivo i jedino, na svakom koraku vide Ustaše. Izobličili su se u toj svojoj zločestoći i zlobi. A drugarica jeckov, prava šumadinka, ta govori na ćirilici.

AM
Amen
16:44 11.11.2025.

Jugonacistički članak.

OS
Ostrež
16:33 11.11.2025.

Čuj ovog maminog razmaženca, pa di si ti bil, kaj se nisi došel suprostavit

Kupnja