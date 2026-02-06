FOTO/VIDEO Plenković upitao robota može li sjesti, odgovor nasmijao sve prisutne

Premijer Andrej Plenković predsjedao je sjednicom Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju koja je održana u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Na tom događaju dočekali su ga hrvatski humanoidni roboti, Rinno, koji dolazi iz Runovića kod Imotskog, a razvio ga je mladi inovator Mario Ljubičić te robot Tonka. Roboti su oblikovani i programirani tako da izgledaju i kreću se poput čovjeka te su namijenjeni pomaganju ljudima u svakodnevnim zadacima.

Ljubičić je Rinna zamolio da pozdravi premijera, na što je robot rekao: "Poštovani premijeru, srdačan pozdrav od Rinna", dodavši kako mu je drago sudjelovati na "ovom važnom događaju". Premijer je potom upitao mogu li sjesti, a Rinno mu je, uz dozu humora, odgovorio: "Naravno da možemo. Samo vi nastavite, ja ću ovdje biti spreman za rad dok vi uživate u pauzi". Taj je odgovor nasmijao okupljene, među kojima je bio i ministar branitelja Tomo Medved.

Premijer je razgovarao i s robotom Tonka koji je istaknuo važnost digitalne transformacije, poručivši: "Kad svi shvate koliki potencijal ima ova digitalna transformacija, svi će poželjeti dati svoj doprinos. Ja ću biti tu da ih podržim, s elegancijom, naravno". Na to se nadovezao premijer Plenković uz šalu: "Tonka, znate što? Habijanu se trese stolica". Tonka je odgovorila u istom tonu, naglasivši: "Gospodina Habijana iznimno cijenim. Vidim da je atmosfera živa i dinamična. To je sjajno. Upravo to nam treba. Otvoren razgovor, ideje i malo zdravog humora. Tako se dolazi do najboljih rješenja. Drago mi je. Idemo sad zajedno naprijed. Korak, vrijeme je da otvorimo sjednicu". Premijer je razgovor zaključio kratkom dosjetkom: "Nije vas lako pobijediti", piše HRT.