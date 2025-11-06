Naši Portali
NAJMANJE 114 MRTVIH U AZIJI

FOTO/VIDEO Katastrofa zbog razornog tajfuna: Kalmaegi nastavlja harati, prijete poplave i klizišta

Aftermath of Typhoon Kalmaegi in Cebu, Philippines
Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS
Autor
Dora Taslak
06.11.2025.
u 21:43

"Moramo doći do izoliranih područja i osigurati da ljudi imaju hranu, pitku vodu i osnovne potrepštine", rekao je premijer Vijetnama

Najmanje 114 ljudi smrtno je stradalo na Filipinima zbog tajfuna Kalmaegi koji je sada pogodio i Vijetnam. Više od 260.000 vojnika je u stanju pripravnosti, dok vjetrovi brzine do 149 km/h pogađaju obalu. Šest zračnih luka u Vijetnamu prisiljeno je zatvoriti, što će utjecati na stotine letova. Zemlja se već bori s rekordnim kišama i poplavama, a sada se suočava i s jednim od najjačih tajfuna u Aziji ove godine.

Ministarstvo okoliša zemlje izjavilo je da je "oluja na kopnu, u pokrajinama Dak Lak i Gia Lai". Vijetnamska nacionalna meteorološka služba kaže da su stotine naselja u sedam gradova i pokrajina u opasnosti od poplava i klizišta u sljedećim satima. Tajfun bi mogao generirati valove visoke do 8 metara na Južnom kineskom moru, prema vijetnamskom meteorološkom uredu.

Već su prijavljena oštećenja u nekoliko pokrajina, uključujući otrgnute krovove i srušena stabla. Oko 30 minuta nakon što je tajfun stigao na kopno u Vijetnamu, stotine stanovnika zatražile su pomoć. Mnogi su prijavili da su im kuće srušene ili poplavljene, dok su snažni vjetrovi i jaka kiša nastavili harati područjem, navodi BBC.

Uoči dolaska tajfuna, dužnosnici su obilazili kuće i upozoravali ljude da se evakuiraju. Prema izvješćima lokalnih medija, premijer Vijetnama, Pham Minh Chinh, održao je online sastanak za usmjeravanje hitnog odgovora. "Moramo doći do izoliranih područja i osigurati da ljudi imaju hranu, pitku vodu i osnovne potrepštine", rekao je.

Prije nego što je stigao na kopno u Vijetnamu, tajfun je ostavio trag razaranja na Filipinima. Preminulo je najmanje 114 ljudi, a deseci tisuća su evakuirani. Oluja je izbrisala cijele četvrti, a stvorile su se bujice blata i krhotina. "Više nemamo dom", rekla je žena iz Talisaya te dodala: "Doživjeli smo mnoge tajfune prije, ali ovaj je bio drugačiji." Ferdinand Marcos Jr., predsjednik Filipina, proglasio je stanje izvanredne situacije, a stanovnici su počeli čistiti debeli sloj blata te pretraživati ruševine.
Ključne riječi
tajfun Kalmaegi Vijetnam Filipini tajfun

