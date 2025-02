FOTO/VIDEO Filmska krađa u trgovini kućnih ljubimaca: Lopovi odnijeli štence buldoga vrijedne tisuće dolara

U okolici Denvera su tri lopova ukrali nekoliko štenaca buldoga iz trgovine kućnim ljubimcima. Naime, ušetali su u trgovinu u razmaku od nekoliko minuta pa su se počeli raspitivati o 11-mjesečnim buldozima. Jedan od njih je odglumio napadaj kako bi skrenuo pozornost zaposlenicima dok je drugi zgrabio dva buldoga. Iako ga je radnica pokušala zaustaviti muškarac je uspio pobjeći s muškim štencima. Svaki štenac vrijedi 4300 dolara. Dva muškarca su pobjegla u zlatnom Cadillac Escaladeu s kromiranim kotačima, zatamnjenih prozora i bez registracijskih oznaka koji je navodno vozila žena.

**MEDIA RELEASE** Arapahoe County Sheriff Investigators are asking for the public’s help in trying to identify three suspects who stole two bulldog puppies from the Perfect Pets pet store at 6840 S. University Blvd. The theft happened on February 23 at 1:30 p.m. Deputies say… pic.twitter.com/mxvn567b7F