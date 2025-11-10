Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
DRUGA NESREĆA U MJESEC DANA

FOTO Sudarila se dva vlaka u Slovačkoj: 11 osoba u bolnici, deseci lakše ozlijeđenih

First responders attend the scene of a collision between two trains in the town of Pezinok
Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS
1/4
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
10.11.2025.
u 01:00

Ovo je druga ovakva nesreća u Slovačkoj u proteklih mjesec dana. Dva vlaka sudarila su se na istoku zemlje 13. listopada, ozlijedivši 91 osobu.

Dva vlaka sudarila su se u Slovačkoj u nedjelju navečer nakon što je jedan naletio na stražnji dio drugoga, ozlijedivši desetke putnika, rekli su policija i slovački ministar unutarnjih poslova. Javljajući se s mjesta nesreće, ministar unutarnjih poslova Matuš Šutaj-Eštok rekao je u televizijskom javljanju da su deseci ljudi lakše ozlijeđeni, dok ih je 11 preveženo u bolnicu. Nije bilo smrtnih slučajeva, rekao je.

Do nesreće je došlo u koridoru između glavnog grada Bratislave i Pezinoka, 20 kilometara sjeveroistočno. "Prema prvotnim informacijama, nije bilo izravnog sudara vlakova, niti je vlak ispao iz tračnica", rekla je policija na Facebooku. Novinska stranica Aktuality.sk prenijela je riječi jednog putnika koji je sudar opisao kao glasan eksplozivni zvuk. Ovo je druga ovakva nesreća u Slovačkoj u proteklih mjesec dana. Dva vlaka sudarila su se na istoku zemlje 13. listopada, ozlijedivši 91 osobu.

First responders attend the scene of a collision between two trains in the town of Pezinok
First responders attend the scene of a collision between two trains in the town of Pezinok, Slovakia, November 9, 2025. REUTERS/Radovan Stoklasa Photo: RADOVAN STOKLASA/REUTERS
Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS

Ključne riječi
sudar vlakova Slovačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

JADRANSKIH SIRENA ZOV

U Beču održana promocija antologije hrvatskih književnica

Josip je bio izuzetno ponosan da su u Antologiju , u posebno područje duhovne, vjerske poezije ušle i njegova teta, poznata časna sestra Marija od Presvetog Srca - Anka Petričević, a u skupinu novijih autora laikata Josipova majka Anđelka Petričević Čenić. Bila je to dobra prigoda da publika čuje uživo i njihovu poeziju, “Školjka”, “Božić u tamnici” i druge pjesme, koje su naizmjenično čitale autorica antologije i Maja Epp.

ZABRINJAVAJUĆI PODACI

Stopa silovanja sve veća i veća: Evo gdje ih je u Europi najviše

Policija u toj zemlji evidentira svaki slučaj čim je prijava podnesena, dok neke druge države bilježe tek nakon istrage ili presude. Ujedno, svaka pojedina radnja u okviru jednog slučaja vodi se kao zasebno kazneno djelo. Zbog toga britanske brojke izgledaju više nego u zemljama gdje su kriteriji uži. Eurostat upozorava da 'fokusiranje isključivo na broj prijavljenih kaznenih djela može biti zavaravajuće i nedostatno.'

Učitaj još

Kupnja