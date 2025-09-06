FOTO Slovenski premijer oženio 19 mlađu ljepoticu: Objavili fotografije raskošnog slavlja

Premijer Robert Golob i njegova partnerica Tina Gaber stupili su poslijepodne u bračnu zajednicu u Vili Tartini u Strunjanu u Sloveniji. Ceremoniju, koja se odvijala bez prisutnosti javnosti i medija, vodio je ljubljanski gradonačelnik Zoran Janković. Vjenčanje se održalo daleko od očiju javnosti, a mladence su na njihovom zajedničkom putu pratile obitelji i prijatelji, donosi Delo.

Prema pisanju slovenskih medija, Gaber je na ceremoniji između ostalog rekla mužu: "Želim da znaš da te beskrajno volim. Uz tebe sam spoznala da može postojati čovjek koji je srčano odan svemu čemu se prihvati, a pritom topao, nježan i neizmjerno pažljiv." Robert Golob je pred novinare došao vidno oduševljen i očigledno je zračio srećom.

Gradonačelnik Zoran Janković je u svom govoru istaknuo kako je Tina Gaber rođena za prvu damu, "samo je Slovenija morala pričekati pravog predsjednika vlade". Premijer se povodom vjenčanja zahvalio na čestitkama i rekao: "Ostao sam bez riječi. Da kažem direktno, sretan sam. Ponosan sam što je Tina Gaber danas rekla da i što je od danas Tina Gaber Golob." Priznao je da je i pustio koju suzu.

Bivši gospodarstvenik, danas predsjednik vlade i čelnik Pokreta Sloboda Golob, 19 godina mlađu bivšu manekenku, internetsku influencericu i lobisticu Gaber kao svoju partnericu javnosti je službeno predstavio na državnoj proslavi uoči slovenskog kulturnog praznika u veljači 2023.

Više fotografija s vjenčanja pogledajte OVDJE.