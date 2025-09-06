Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
SLAVLJE U DEŽELI

FOTO Slovenski premijer oženio 19 mlađu ljepoticu: Objavili fotografije raskošnog slavlja

Ljubljana: Premijer Robert Golob pojavio se na državnoj proslavi u društvu Tine Gaber
Borut Zivulovic
VL
Autor
Vecernji.hr
06.09.2025.
u 21:02

Prema pisanju slovenskih medija, Gaber je na ceremoniji između ostalog rekla mužu: "Želim da znaš da te beskrajno volim. Uz tebe sam spoznala da može postojati čovjek koji je srčano odan svemu čemu se prihvati

Premijer Robert Golob i njegova partnerica Tina Gaber stupili su poslijepodne u bračnu zajednicu u Vili Tartini u Strunjanu u Sloveniji. Ceremoniju, koja se odvijala bez prisutnosti javnosti i medija, vodio je ljubljanski gradonačelnik Zoran Janković. Vjenčanje se održalo daleko od očiju javnosti, a mladence su na njihovom zajedničkom putu pratile obitelji i prijatelji, donosi Delo.

Prema pisanju slovenskih medija, Gaber je na ceremoniji između ostalog rekla mužu: "Želim da znaš da te beskrajno volim. Uz tebe sam spoznala da može postojati čovjek koji je srčano odan svemu čemu se prihvati, a pritom topao, nježan i neizmjerno pažljiv." Robert Golob je pred novinare došao vidno oduševljen i očigledno je zračio srećom.

Gradonačelnik Zoran Janković je u svom govoru istaknuo kako je Tina Gaber rođena za prvu damu, "samo je Slovenija morala pričekati pravog predsjednika vlade".  Premijer se povodom vjenčanja zahvalio na čestitkama i rekao: "Ostao sam bez riječi. Da kažem direktno, sretan sam. Ponosan sam što je Tina Gaber danas rekla da i što je od danas Tina Gaber Golob." Priznao je da je i pustio koju suzu.

Bivši gospodarstvenik, danas predsjednik vlade i čelnik Pokreta Sloboda Golob, 19 godina mlađu bivšu manekenku, internetsku influencericu i lobisticu Gaber kao svoju partnericu javnosti je službeno predstavio na državnoj proslavi uoči slovenskog kulturnog praznika u veljači 2023.

Više fotografija s vjenčanja pogledajte OVDJE

Ključne riječi
vjenčanje Tina Gaber robert golob

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
21:11 06.09.2025.

Kol'ka usta ima ova! Može progutati cijelu bananu;

ŠS
Štap sa glavom
21:49 06.09.2025.

Ima tu jedan mali problemčić. Njoj će uskoro faliti isto što i njemu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još