FOTO Pogledajte zašto je Trump opet šokirao, internet bruji o tome: 'Najveća ljubav Donaldova života'

Fotografija američkog predsjednika Donalda Trumpa na kojoj drži telefon dok izlazi iz Air Force Onea pokazuje da mu je i dalje na mobilnom njegova vlastita fotografija, a što je izazvlo lavinu komentara na društvenim mrežema. Također, na ekranu se vidi i poruka od konzultanta Rogera Stonea. Ovu pozadinu Tramp koristi još od 2023. godine, kada je bio fotografiran s mobitelom dok je igrao golf, prenosi BuzzFeed.

