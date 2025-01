FOTO Dalmatinci na Kupresu odavno domaći, a sve brojniji i gosti iz zapadne Europe: Skijamo, hrana je izvrsna, sve to uz prihvatljive cijene

Zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima ove je godine skijaška sezona na Kupresu počela gotovo mjesec dana ranije od prošlogodišnje. Zaljubljenicima u bijeli sport na Kupreškoj visoravni na raspolaganju su dva skijališta, SRC “Adria-Ski” na Čajuši i “Kraljica” podno planine Stožer, piše Večernji list BiH.

Premda je zbog obilja snijega i jakog vjetra prometovanje magistralnom cestom Livno - Šujica - Kupres bilo znatno otežano, u pojedinim trenucima i gotovo nemoguće, Dalmatinci su jedva dočekali početak sezone i pohrlili na njima dobro znanu Kuprešku visoravan, tako da su za vrijeme novogodišnjih blagdana i praznika svi kapaciteti bili popunjeni. Na Čajušu uglavnom dolaze gosti iz Dalmacije, od Dubrovnika, Makarske, Splita, Zadra, sve do Šibenika, a tu su i oni, nazovimo ih, domaći, iz Hercegovine i cijele Bosne, bez obzira na to je li riječ o gradovima u Federaciji ili RS-u.

Vikendima je veliko parkiralište pretijesno za sve one koji žele uživati u snježnoj bajci pa na prve parkirane automobile nailazite već na 40-ak metara od magistralne ceste, a do skijališta trebate pješice “potegnuti” podobar kilometar lokalnom cestom. I na stazama su gužve velike, prilično se čeka na liftove i vučnice, no cijene su gotovo upola niže nego u popularnim austrijskim i talijanskim skijalištima, tako da treba samo malo strpljenja, govori nam Splićanin Paško koji je s obitelji došao na 3-4 dana, a doći će, kaže, u ovoj sezoni barem još jednom na nekoliko dana.

Prisjećamo se riječi Ivana Bagarića s otvorenja sezone 27. prosinca 2024., koji lagano preuzima dio posla od svog oca Zvonka, vlasnika SRC-a na Čajuši, kada nam je, ne skrivajući zadovoljstvo, kazao: - Sezona je krenula idealno, snijega imamo, samo, što se kaže, Bože, podrži!

Uz nadu da ova posljednja promjena vremena, koja je u nižim područjima donijela kišu, neće donijeti i potpuno topljenje snježnog pokrivača, pitamo našeg domaćina za trenutačne kapacitete.

- Imamo 13 km staza podijeljenih u pet zasebnih cjelina, od liftova tu su četverosjed, dvosjed, dvije vučnice i baby-lift, tako da možemo reći - to je posve pristojan kapacitet za jedno skijalište kao što je naše i uskoro se nadamo proširenju jednim četverosjedom koje će biti realizirano, kako očekujemo, u ovoj godini. U odnosu na prošlu godinu cijene su, s obzirom na inflaciju, malo išle gore, ali ne mnogo. Dakle, ne značajno da bi bilo preskupo - dodaje.

Slažu se s tim i gosti iz susjedne Hrvatske, ali i zemalja zapadne Europe. Kažu kako se i dalje može skijati i dobro pojesti za relativno prihvatljiv iznos. Cijena dnevne karte za odrasle je 42 KM (21,50 eura), poludnevne od 13 sati 30 KM (15,50 eura), a za djecu do 14 godina 30 odnosno 24 KM. Naš domaćin ističe kako je ovo vrijeme i da obavijeste svoje goste da će, ovisno o događajima, staza “Vuk” povremeno biti zatvorena zbog natjecanja. Riječ je o redovitim međunarodnim FIS utrkama. Tu je i DalSki, prvenstvo Dalmacije, potom prvenstvo Herceg Bosne, a ove godine prvi će put imati i nacionalno prvenstvo Hrvatske u organizaciji Hrvatskog skijaškog saveza.

- To nam je vrlo značajno jer je to jedan veći rang od FIS natjecanja, tako da tu očekujemo veliki broj natjecatelja iz svih europskih država jer je to ipak veliki rang što se tiče alpskog skijanja - govori nam Bagarić, a mi dodajemo da će u tom gustom rasporedu Skijaški klub iz Sinja, u suradnji s domaćinom i Udrugom ski-klubova iz četiriju dalmatinskih županija, organizirati i 4. Sinjsku ski-alku. Atraktivan je to događaj u kojem alkari konje zamjenjuju skijama i u silaznoj putanji nastoje pogoditi “u sridu”.

Na drugom kraju kupreške općine, podno planine Stožer, brojni gosti pohode i Ski-centar “Kraljica”. Inače, ovaj centar nudi tri staze duge i do 9 km, snowboard-stazu dugu 2,4 km, stazu za noćno skijanje dužine 2,3 km te baby-stazu. U sklopu ovog ski-kompleksa je i već dobro poznati restoran “Kupreška kuća”, uređen u planinskom stilu, gdje redovito na početku sezone razgovaramo i s direktorom Ski-centra Želimirom Marićem. Svojedobno nam je ovaj Mostarac kazao kako ga je na Kupres doveo izazov.

- Rijetko tko bi se na to odvažio, ali takav sam! Bavim se ugostiteljstvom već četvrt stoljeća. Očekujem da će ova sezona biti bolja od prošlogodišnje. Snijega ima dovoljno, gravitiramo prema Dalmaciji, ali s obzirom na lokaciju na kojoj smo, dolaze nam i Hercegovina i cijela Bosna - dodao je Marić. Govori nam i to kako je na Stožer prvenstveno došao zbog ljeta jer je ta planina prava ljepotica s 365 izvora vode, planina koja ima 12 hektara borovnice i malina, tako divne biciklističke staze, quad-staze, staze za konje.

Već su radili i na projektu “Povratak prirodi” u okviru kojega ljudi pet dana žive u šumi onako kako se nekad živjelo, skupljaju hranu, koriste konje, a vrijeme provode bez telefona i bez ekrana. Gosti Ski-centra “Kraljica” mogu uživati i u caffe-baru koji se nalazi na samom vrhu planine Stožer (1758 m n/v), a u prelijepom ambijentu Ski-terena “Kraljica” redovito se ljeti održavaju i Qpres enduro rekreativne MTB utrke u BiH, utrke međunarodnog karaktera. Natjecanja se odvijaju u nekoliko kategorija, a popratni sadržaj je Sajam domaćih proizvoda i rukotvorina. Želja organizatora, Kupres MTB Trailsa i Udruge Organon, bila je redovitom organizacijom utrke obogatiti ljetnu turističku ponudu Kupresa, HBŽ-a, ali i cijele BiH.