Evo za što sumnjiče SDP-ovku: U muljaže s građevinskim dozvolama uključen i varaždinski pročelnik

''Uhićenja i hitne dokazne radnje provodi Policijska uprava varaždinska po nalogu USKOK-a. Navedene radnje provode se na području Varaždina i Zagreba u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela'', oglasio se u kratkim crtama USKOK o akciji koju provode od jutarnjih sati. Varaždinska policija ranije je potvrdila za Večernji list kako je novom istragom obuhvaćeno 14 osoba, a među njima je i SDP-ova zastupnica Barbara Antolić Vupora.

SDP-ovu Antolić Vuporu se, po neslužbenim informacijama, sumnjiči za poticanje na zloporabu položaja. Sumnja se da je u lipnju 2024., nakon što je utvrđeno da je bespravno nadograđivala i rekonstruirala neki objekt, zbog čega je protiv nje trebao biti pokrenut prekršajni postupak, od privremenog pročelnika odjela za gradnju grada Varaždina Vlade Podbrežničkog tražila da žurno izda građevinsku dozvolu bez obzira zadovoljava li zakonske uvjete.

On se sumnjiči da je na to pristao, a sumnja se i V.D. da je predala netočnu dokumentaciju, a on joj je pomogao da ishodi dozvolu i to uz pomoć sudske vještakinje J.B. Sumnja se i da je Antolić Vupora u listopadu lani preko vještakinje tražila da joj se žurno izda uporabna dozvola za sporni objekt kojem je suvlasnica jer joj je isticao rok za uporabu sredstava iz Fonda za energetsku obnovu.

- Vlado Pobrežički 30 godina je zaposlenik Grada, bio je pročelnik i pomoćnik pročelnika u više navrata i vjerujem da će g. Podbrežnički dokazati svoju nevinost – kazao je gradonačelnik Neven Bosilj i dodao da on i zamjenik gradonačelnika nisu obuhvaćen istragom. Bosilj je rekao da su ga rano ujutro nadležne službe obavijestile da se provode određene radnje na području Grada prema nekim ljudima zaposlenima u Gradskoj upravi.

- Ne želim špekulirati i želim vjerovati da su ti ljudi nevini. Grad funkcionira normalno i tako će biti i ubuduće. Što se tiče gradskih tvrtki, postoje određena postupanja u nekima od njih. Ako je netko radio nešto koruptivno i nezakonito, za to mora odgovarati – rekao je. Govoreći o tajmingu s obzirom na lokalne izbore, rekao je da ga "u ovoj državi ništa ne može iznenaditi". Nije znao je li i prije bila neka istraga nad zastupnicom Antolić Vupora.