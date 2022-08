Španjolci bankama uvode dodatni porez, koga bi Hrvatska mogla dodatno oporezivati i koliko?

Španjolska vlada najavila je da će iduće dvije godine uvesti dodatni porez na najveće banke (one s više od milijardu eura prihoda) da bi prikupila sredstva za socijalne transfere stanovništvu. Tamošnja lijeva vlada tvrdi da banke trebaju platiti više poreza jer će više i zaraditi na očekivanom povećanju kamatnih stopa. Mađarska je svom energetskom sektoru “nabila” 65 posto poreza na ekstraprofit da bi došli do novca za socijalne programe, Talijani su tamošnje energetske divove opteretili s 25 posto dodatnog poreza, slično kao i Britanci, dok se u Americi vode rasprave da se ekstraprofit američkih energetskih kompanija oporezuje od 21 do 95 posto.