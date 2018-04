Ekspertna skupina na sastanak će zvati i Divjak jer je i ona odgovorna

Članovi Ekspertne radne skupine, njih 12, od jučer su i formalno imenovani, čime su stvoreni svi preduvjeti da Radovan Fuchs, posebni premijerov savjetnik za ERS, s članovima započne s radom. Prvi sastanak formirane Ekspertne radne skupine kako doznajemo, a kako je ujedno najavljivala i ministrica obrazovanja, očekuje ih početkom sljedećeg tjedna, a formirani tim imat će i svoj ured – baš kao što je to bilo omogućeno i prvoj formiranoj Ekspertnoj skupini na čijem je čelu bio Boris Jokić. Radit će, naime, u zagrebačkoj Berislavićevoj ulici pa tako moći i surađivati s mentorima koji, kako to kaže Divjak, već sada surađuju s učiteljima i suradnicima uključenim u eksperimentalnu provedbu “Škole za život”.

Zbog ERS oduvijek zastoji

Takvim formaliziranjem imenovanja članova ERS-a konačno je kraju priveden izbor u tijelu na kojem su se redovito “spoticali” ministri koji su u pet godina obećavali promjene u obrazovnom procesu. Naime, upravo na imenovanjima u ERS-u zaustavljao se reformski proces, u kojem se vodstvu PSP-a, ali i ministrima obrazovanja u posljednjih pet godina zamjerala netransparentnost u provedbi reformskih promjena.

I dok se sadašnji članovi koji su prošli na posljednjem natječaju, čije se poništenje odnosilo samo na funkciju voditelja, tek trebaju upoznati sa zadacima i aktivnostima koji ih očekuju, ono što im je nužno u nastavku rada je konačno usvajanje Akcijskog plana za provedbu strategije obrazovanja, ali i izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju koje su preduvjet za definiranje kurikularnih dokumenata.

– Zakon o odgoju i obrazovanju prošao je usklađivanje među ministarstvima, sada je na Vladi i čeka daljnju proceduru, znači dolazak na sjednicu Vlade – kazala je tako ministrica obrazovanja Blaženka Divjak, otklanjajući sumnju da do jeseni neće imati zakonske preduvjete za eksperimentalnu provedbu. Što se pak Akcijskog plana tiče, kako je to kazala ministrica Divjak, koji je na čekanju gotovo godinu dana, primjedbe iz javne rasprave se sređuju, a na sjednici Posebnog stručnog povjerenstva trebale bi se raspraviti izmjene. No do prve sljedeće sjednice Posebnog stručnog povjerenstva na čijem je čelu premijer Andrej Plenković, a suvoditeljica ministrica obrazovanja, vjerojatnije je da će se novi ERS sastati više puta.

Sve je u rukama ministrice

Dapače, kako neslužbeno doznajemo, uz jednu osobu iz Ministarstva koja ulazi u Ekspertnu radnu skupinu, na sastanak ERS-a na kojima sada ključnu ulogu vodi Radovan Fuchs bit će pozvana i sama ministrica obrazovanja Blaženka Divjak. Takvu pozivnicu teško će odbiti, budući da i sama naglašava kako je u eksperimentalnoj provedbi “Škole za život” najveća odgovornost upravo na Ministarstvu obrazovanja, ne na vodstvu Posebnog stručnog povjerenstva, još manje na vodstvu i članovima Ekspertne radne skupine.

Imenovanih 12 članova ERS-a i njihova zaduženja:

1. Iva Ivanković u kategoriji stručnjak u odgoju i obrazovanju, u potkategoriji rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

2. Jasna Kudek Mirošević u kategoriji stručnjak za odgoj i obrazovanje, u potkategoriji razredna nastava

3. Vlado Halusek u kategoriji stručnjak za odgoj i obrazovanje, u potkategoriji osnovna škola predmetna nastava

4. Zlatka Markučič u kategoriji stručnjak u odgoju i obrazovanju, u potkategoriji gimnazije

5. Sonja Rupčić Petelinc u kategoriji stručnjak u odgoju i obrazovanju, u potkategoriji strukovne škole

6. Davor Brđanović u kategoriji stručnjak u odgoju i obrazovanju, u potkategoriji umjetničke škole

7. Marko Pranjić u kategoriji stručnjak s nastavničkih studija

8. Zora Popović u kategoriji dva stručnjaka iz područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti ili biomedicine

9. Vladimir Takšić u kategoriji društvenih, humanističkih znanosti, interdisciplinarnog ili umjetničkog područja