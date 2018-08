Dumbović: U Petrinji je proslavljen Bajram uz sevdalinke, ne vidim problem ni u ojkanju

Novi datum za Treći festival ojkača u Petrinji je 20. listopada.

– Do 20. listopada obići ćemo izvođače, pokušati ih uvjeriti da dođu na festival. Dat ćemo im do znanja da ćemo se maksimalno truditi, uz državne institucije, da bi se zaštitili naši izvođači i publika – kaže Mara Vilus, predsjednica SKD-a Prosvjeta (pododbora Petrinja), organizatora festivala koji je trebao biti održan u subotu, ali je zbog otkazivanja nastupa 12 od 13 prijavljenih skupina morao biti odgođen.

– Unesen je nemir i strah među izvođače, ali i među gledatelje, predstavnike srpske zajednice koji žive na ovom području. Vidjeli su da pojedini branitelji ne odustaju od namjere da spriječe festival. Taj strah u kombinaciji s događajima na prethodna dva festivala potakao je skupine da otkažu sudjelovanje. Kad netko iz udruga i stranaka kaže da "dok su on živi neće biti festivala u Petrinji“, to uplaši – dodaje Vilus.

[video: 26411 / Otkazan je festival ojkača]

Prvi festival u Petrinji je 2015. kratko prekinut nakon što je prva skupina počela s nastupom, dok je, kaže Vilus, na drugom festivalu kamenovano vozilo sudionika, koji to nije prijavio policiji. Na prvom je bilo 20 skupina, na drugom 15, a lani festival nije održan.

– Policija nam je ovoga puta jamčila sigurnost, no izvođači ne žele probleme i neugodnosti kao prva dva puta. Ono što su pročitali i vidjeli u medijima uznemirilo ih je – dodaje Vilus.

U braniteljskim udrugama tvrde da nije bilo razloga za strah.

– Hrvatska je samostalna i demokratska država i svi ljudi dobre volje dobrodošli su u Petrinju bez obzira na vjeru ili nacionalnost. No, ovo nije bilo organizirano čista srca i s dobrim namjerama jer je sam događaj okupio samo srpske skupine ignorirajući sve ostale i Hrvate koji se bave ojkanjem. Cilj je bio destabilizirati dobre odnose Hrvata i Srba u Petrinji u kojoj do sada nije bilo međunacionalnih sukoba – kaže Darko Dumbović, predsjednik Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Na području Petrinje tradicija ojkača nije postojala, tvrdi on.

– Taj je događaj politička montaža i pamflet SNV-a i Milorada Pupovca koji žele izvući što više novca iz proračuna, a Hrvatsku prezentirati kao državu u kojoj su Srbi ugroženi – nastavlja Dumbović demantirajući incidente s 2. Festivala ojkača. Petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović ponavlja tvrdnje o propuštenoj prilici da se Petrinja dokaže kao tolerantan multinacionalni grad. Neki dan je u Hrvatskom domu proslavljen Bajram uz sevdalinke, pa ne vidi problem ni u ojkačama.

