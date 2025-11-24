Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 86
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
24.11.2025. u 12:13

Dudo se na svom se fejsbučištu krvavo duhovito i strasno izruguje onima koji svoj rat, stvarni ili imaginarni, svakodnevno naplaćuju, izruguje se domoljubnoj pozi koju Plenkovićev režim propisuje kao društveni i građanski imperativ, i na kraju nekih od svojih najgnjevnijih objava pozdravlja Hrvatsku sa: Smrt fašizmu - Domovini vjerni! Ako ste zaboravili, pozdrav Domovini vjerni! bio je službeni pozdrav Hrvatske vojske, kojeg se nastoji zaboraviti

Dubravka Črnjka nikada nisam sreo, ali ga poznajem dobro. Upoznao sam ga prije pet godina, milošću fejsbučnih algoritama. Bilo je to u vrijeme epidemije koronavirusa, kad je Vili Beroš - Mali upravo pokretao biznis svoga života, za koji je nužan bio strah, i kad nam je u kooperaciji s Davorom Božinovićem zabranio da izlazimo iz kuće, jer da se virus ubrzano prenosi i po Bundeku i Savskom nasipu. Bilo je to idiotsko vrijeme, ali za razliku od drugih hrvatskih vremena, tada smo itekako bili u skladu s ostatkom svijeta. Tada je, uza sve što su nam priređivali ovaj diler državnog novca i medicinske opreme, te njegov pajtaš, stručan za opštenarodnu odbranu, facebook sugerirao kako je epidemija jedina preostala stvarnost, i nikakve nam sadržaje nije sugerirao osim onih kužnih. Na kraju se, vrlo rano, s pojavom prvog efikasnog cjepiva, do kraja zaoštrio paradoks koronavirusa, koji se sastojao u sljedećem: bolest je doista postojala, vrlo agresivna, virulentna i prema čovjeku neprijateljska, ali su mjere protiv nje bile idiotske, u Hrvatskoj su, kako smo naknadno shvatili, krojene po mjeri mafije, i vrlo često im krajnji cilj nije bio zaustavljanje bolesti, nego suzbijanje temeljnih ljudskih prava, te interesi političkih i farmaceutskih oligarhija. Radilo se, dakle, poslužimo se jezikom hulja, o klasičnoj dvostrukoj konotaciji.

Ključne riječi
Dubravko Črnjak Miljenko Jergović

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja