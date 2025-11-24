Dubravka Črnjka nikada nisam sreo, ali ga poznajem dobro. Upoznao sam ga prije pet godina, milošću fejsbučnih algoritama. Bilo je to u vrijeme epidemije koronavirusa, kad je Vili Beroš - Mali upravo pokretao biznis svoga života, za koji je nužan bio strah, i kad nam je u kooperaciji s Davorom Božinovićem zabranio da izlazimo iz kuće, jer da se virus ubrzano prenosi i po Bundeku i Savskom nasipu. Bilo je to idiotsko vrijeme, ali za razliku od drugih hrvatskih vremena, tada smo itekako bili u skladu s ostatkom svijeta. Tada je, uza sve što su nam priređivali ovaj diler državnog novca i medicinske opreme, te njegov pajtaš, stručan za opštenarodnu odbranu, facebook sugerirao kako je epidemija jedina preostala stvarnost, i nikakve nam sadržaje nije sugerirao osim onih kužnih. Na kraju se, vrlo rano, s pojavom prvog efikasnog cjepiva, do kraja zaoštrio paradoks koronavirusa, koji se sastojao u sljedećem: bolest je doista postojala, vrlo agresivna, virulentna i prema čovjeku neprijateljska, ali su mjere protiv nje bile idiotske, u Hrvatskoj su, kako smo naknadno shvatili, krojene po mjeri mafije, i vrlo često im krajnji cilj nije bio zaustavljanje bolesti, nego suzbijanje temeljnih ljudskih prava, te interesi političkih i farmaceutskih oligarhija. Radilo se, dakle, poslužimo se jezikom hulja, o klasičnoj dvostrukoj konotaciji.
Dudo se na svom se fejsbučištu krvavo duhovito i strasno izruguje onima koji svoj rat, stvarni ili imaginarni, svakodnevno naplaćuju, izruguje se domoljubnoj pozi koju Plenkovićev režim propisuje kao društveni i građanski imperativ, i na kraju nekih od svojih najgnjevnijih objava pozdravlja Hrvatsku sa: Smrt fašizmu - Domovini vjerni! Ako ste zaboravili, pozdrav Domovini vjerni! bio je službeni pozdrav Hrvatske vojske, kojeg se nastoji zaboraviti
Ne propustite
VIDEO Kći našeg pokojnog glazbenika oduševila nastupom u 'The Voice Kids': 'Krv nije voda, svi smo ponosni'
Objavljena nova karta Europe: Balkan u crvenom, sjever gotovo potpuno siguran
Preminuo poznati srpski glumac, znamo ga po ulogama u 'Otpisanima' i 'Boljem životu'
Je li došlo do kraha kineskog čuda? Električni auti koje nitko ne želi otkrivaju pravu istinu o 'moćnoj' industriji
Želite prijaviti greške?
Tko i zašto proizvodi narativ o fašizaciji hrvatskog društva
Znate li što smo primijetili na početku Dinamove utakmice? Neka opravdanja zaista su glupa
Potpuni kaos oko američko-ruskog plana: 'Granice Ukrajine ne mogu se mijenjati silom'
Još iz kategorije
Fanatici slijeva i zdesna uvjereni su da u trenutku, koji oni odrede, svi moramo misliti i osjećati isto
Bi li prosvjednice u Rijeci bile jednako miroljubive da ih je, umjesto desetak, bilo nekoliko stotina?
Tko i zašto proizvodi narativ o fašizaciji hrvatskog društva
U konstrukciju mita o fašizaciji uklapaju se i oikofobi – oni koji prema vlastitoj državi osjećaju kroničnu averziju. Takvima Hrvatska nikad nije dobra, nego je propali projekt
Većina građana nisu ksenofobi, mnogi ne vide kamo ovo društvo ide
Netko treba reći građanima i koja je to gornja granica useljenika koje Hrvatska može primiti jer problemi s integracijom i konflikti postaju izraženiji kada udio doseljenika prijeđe 10% domicilnog stanovništva. Useljavanje je opcija, ali nije bezgranična
Dramatični lomovi u AfD-u: sukob istočnih i zapadnih Nijemaca, odmak od Moskve
Osim Alice Weidel protiv stranačkih kolega koji simpatiziraju Rusiju stao je i počasni predsjednik A. Gauland. Oboje su shvatili da je AfD-ov proruski kurs slijepa ulica
Kako je par klinaca u par sati Zagrebu učinilo više štete nego JNA 1991.
Šteta od paleža Vjesnikova nebodera iznosi oko 10 milijuna eura. I to pokazuje da je ZDS tek marginalan, a nekažnjavanje huliganizma naš pravi problem
Jean-Michel Nicolier i 'Gdje si bio '91.'; Tko je bio najuspješniji diktatora 20. stoljeća: Franco ili Tito
Iz epizode u epizodu, taj podcast u višesatnim razgovorima, koji imaju po stotinu tisuća pregleda svaki, u nevjerojatno iskrenoj i opuštenoj atmosferi bilježi i osobnu i nacionalnu povijest Domovinskog rata
Hrvatska se odrekla 'Vjesnika' pod sumnjivim okolnostima: netko je nekoga morao prevariti
Pokaže li se da je opet nezrela mladost imala prste u jednoj ozbiljnoj tragediji svojih roditelja, ništa neće promijeniti na stvari da je završni udarac Vjesniku došao od vlasti koje nisu znale što bi s njegovim posmrtnim ostacima
Nikad poslije 1919. i 1945. o sudbini Europe nisu odlučivale isključivo neeuropske sile, kao što to pokušavaju Trump i Putin
Zašto bi Ukrajinci sada pristali na razoružanje kada ih Rusi u četiri godine nisu 'demilitarizirali'
Propuste li Zagreb i Mostar priliku u Washingtonu, neće biti popravnog
Prvo treba inicirati promjene izbornog zakona, a potom razgovarati o uspostavi federalnog entiteta za Hrvate