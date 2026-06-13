Društvo Juraj Dalmatinac proslavilo 15. rođendan: Na Baroneu se slavila baština, ljudi i ljubav prema Šibeniku

Na jednoj od najljepših šibenskih pozornica, tvrđavi Barone, sinoć je svečano obilježeno 15 godina djelovanja Društva za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac. Pod sloganom "15 godina ljubavi prema Gradu", rođendanska proslava okupila je članove Društva, volontere, prijatelje, donatore, partnere, predstavnike institucija i brojne zaljubljenike u Šibenik. Svečanosti su nazočili i visoki uzvanici: izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora, saborski zastupnik Andro Krstulović Opara, predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora, saborski zastupnik Hrvoje Zekanović, izaslanik ministrice kulture i medija, posebni savjetnik Ivica Poljičak, župan Šibensko-kninske županije Paško Rakić te gradonačelnik Grada Šibenika Željko Burić. Svečana proslava održana je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Večer je održana upravo na Baroneu, tvrđavi koja nije bila samo svečana kulisa, nego i snažan simbol svega onoga što Društvo Juraj Dalmatinac predstavlja. Obnova i ponovno oživljavanje šibenskih tvrđava jedna je od najvidljivijih priča o tome što se može dogoditi kada se vizija, znanje, upornost i ljubav prema gradu spoje u istom smjeru. Prije petnaest godina Društvo je okupila jednostavna, ali snažna ideja – da baština nije nešto što se podrazumijeva, nego nešto o čemu treba brinuti. Od tada do danas kroz Društvo su prošli brojni članovi, volonteri, prijatelji i zaljubljenici u Šibenik, ljudi različitih zanimanja, generacija i životnih puteva, povezani istom željom: sačuvati ono što grad čini posebnim. U proteklih 15 godina Društvo je sudjelovalo u obnovi dviju tvrđava, obnovljena su 43 portala, 5 vratnica te 2 bute i prolaza, izdano je 14 brojeva godišnjaka "Juraj", a arhitektonski je snimljen i dokumentiran 21 blok stare gradske jezgre. No, kako je istaknuto tijekom večeri, brojke same po sebi nisu najvažnije.

Najveća vrijednost Društva oduvijek su bili ljudi. Oni koji su svoje slobodno vrijeme, znanje i energiju pretvarali u konkretna djela. Ljudi koji su volontirali, istraživali, učili, podučavali, pripremali dokumentaciju, pokretali projekte i vjerovali da baština nije samo kamen, nego identitet, sjećanje i pripadnost. Okupljenima se na svečanosti obratio predsjednik Društva Nikola Grubić, a prigodne riječi uputili su i gradonačelnik Šibenika Željko Burić, župan Šibensko-kninske županije Paško Rakić, izaslanik ministrice kulture i medija Ivica Poljičak te izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora Andro Krstulović Opara. Program je vodio Joško Lokas, koji je u uvodnom obraćanju istaknuo kako je petnaest godina za jedan gotovo tisućljetni grad možda malo, ali je za udrugu građana nastalu iz ljubavi prema gradu i šibenskog dišpeta to ozbiljan i vrijedan jubilej. Posebno je naglašeno kako je Društvo tijekom godina čuvalo ono što Šibenik određuje – pokretalo projekte, okupljalo stručnjake i entuzijaste, pripremalo dokumentaciju, obnavljalo kamene detalje i promoviralo šibensku baštinu u Hrvatskoj i inozemstvu.

Sinoćnja proslava bila je i prilika za prisjećanje na ključne projekte koji su obilježili rad Društva – od godišnjaka "Juraj", arheoloških istraživanja i stručnih skupova, preko obnove tvrđava Barone i sv. Ivana, do projekta "Juraj obnova", međunarodne konferencije i radionice konzervacije-restauracije kamena ConserveUs te brojnih izdavačkih, istraživačkih i donatorskih aktivnosti. Obilježavanje 15. obljetnice nije bilo samo pogled unatrag, nego i najava novog poglavlja. Već ove godine Društvo nastavlja s novim projektima i okupljanjima. Od 24. do 29. rujna održat će se ConserveUs Festival, međunarodno događanje posvećeno očuvanju kulturne baštine, razmjeni znanja i povezivanju stručnjaka, institucija i građana, dok će se 29. listopada u Zagrebu održati treća donatorska večer prijatelja i podupiratelja šibenske baštine.

Poseban trenutak večeri bilo je i predstavljanje novog vizualnog identiteta i novog logotipa Društva, simbola koji će Društvo pratiti u sljedećem desetljeću rada. U nastavku večeri uzvanici su uživali u glazbenom programu Ive Ajduković i Marka Kutlića, a rođendanska atmosfera na Baroneu još je jednom potvrdila koliko je snažna veza Šibenika, njegove baštine i ljudi koji je čuvaju. "Sve što smo napravili, napravili smo zajedno. I zato ne slavimo samo 15 godina Društva. Slavimo 15 godina ljubavi prema Gradu", poručili su iz Društva Juraj Dalmatinac.