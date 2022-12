Drama u Peruu: Korumpirani predsjednik htio raspustiti parlament, narod izašao na ulice, sada imaju prvu predsjednicu

Dina Boluarte postala je prva žena predsjednica Perua u srijedu usred političkog vrtloga kada je njezin prethodnik i bivši šef Pedro Castillo smijenjen u procesu opoziva i kojeg je privela policije nakon što je pokušao nezakonito zatvoriti Kongres. Boluarte (60) dan je počela kao potpredsjednica i slijedeća u redu da zamijeni Castilla, suočava se sada s nezavidnim izazovom ozdravljenja podijeljenog Perua u kojem je predsjedništvo u borbi s Kongresom više od godinu dana.

"Tražim političko primirje kako bih postavila vladu nacionalnog jedinstva", rekla je u svom prvom govoru nakon što je položila prisegu kao šesti predsjednik zemlje u samo pet godina. Obećala je formirati široku vladu "svih krvi. Tražim vrijeme, dragocjeno vrijeme da se zemlja spasi od korupcije i loše vladavine".

Foto: Reuters/Pixsell

Ta odvjetnica je donedavno bila relativno nepoznata većini Peruanaca - 2018. je na izborima za gradonačelnika okruga Lima osvojila manje od 4 posto glasova, a 2021. izgubila u nadmetanju za mjesto u parlamentu, ali je postala poznata uz Castilla kao potpredsjednica na njegovoj listi kada su 'izvukli' izbornu pobjedu 2021. za krajnje ljevičarsku stranku Peru Libre. Nakon što je stupio na dužnost, Castillo je odabrao Boluarte za ministricu razvoja i socijalne uključenosti, no proteklih tjedana Boluarte se distancirala od Castilla, podnijevši ostavku na svoju ulogu ministrice, a to bi joj moglo moglo pomoći da ostane na dužnosti do 2026.

Foto: Reuters/Pixsell

Peruanski parlament smijenio predsjednika

Peruanski parlament izglasao je u srijedu opoziv predsjednika Pedra Castilla, nekoliko sati nakon što je predsjednik rekao da će dekretom raspustiti zakonodavno tijelo čime bi u zemlji nastupila ustavna kriza. Ignorirajući Castillov pokušaj raspuštanja Kongresa, zastupnici su nastavili postupak za opoziv. Naposljetku je 101 zastupnik glasao za, šest ih je bilo protiv i deset suzdržavnih.

Foto: Reuters/Pixsell

Kongres je pozvao potpredsjednicu Dinu Boluartea da preuzme dužnost.

Iako je u prvi trenutak bilo nejasno tko će prevladati, čini se da Castillo gubi poluge moći. Njegovi saveznici su ga napustili, a ministri, vojska, policija i američki veleposlanik kritizirali su pokušaj raspuštanja Kongresa mimo uobičajenih pravnih procedura. "Sjedinjene Države kategorički odbacuju bilo kakav izvanustavni akt predsjednika Castilla kako bi spriječio Kongres da ispuni svoj mandat", napisala je na Twitteru američka veleposlanica u Peruu Lisa Kenna.

Foto: Reuters/Pixsell

Castillo, optužen da je predsjednički položaj koristio za sebe, svoju obitelj i bliske saveznike, također se suočava s ustavnom tužbom glavnog državnog odvjetnika koja je povezana s istragama oko korupcije. Predsjednik kaže kako je tužba pokušaj "državnog udara" koji su orkestrirali ured tužitelja i Kongres.

Južnoameričku državu muče politički sukobi između dviju grane vlasti, a od 2016. zbog smjena i ostavki imala je pet predsjednika, uključujući Castilla. Predsjednik Martin Vizcarra raspustio je Kongres, a kasnije je 2020. opozvan. Prije tri desetljeća predsjednik Alberto Fujimori, koji je trenutno u zatvoru zbog kršenja ljudskih prava i korupcije, također je bio najavio raspuštanje Kongresa.