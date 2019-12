Drama u Austriji i Švicarskoj: Lavine zatrpale skijaše, u tijeku je akcija spašavanja

Četiri lavine danas su pogodile austrijski skijaški centar Ankogel i švicarski Andermatt. U Švicarskoj su ozlijeđene dvije osobe koje su spašene i prevezene u bolnicu.

Akcija spašavanja je u tijeku jer postoji bojazan da je pod snijegom još ljudi. U potragu su se uključili i helikopteri. Glasnogovornik lokalne policije Reto Pfister kazao je da je lavina bila velikih razmjera.

Breaking: Massive search and rescue operation underway in #Andermatt Switzerland, after an avalanche hit a big group of skiers pic.twitter.com/LFw9BBm4Cr