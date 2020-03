'Došlo je vrijeme za nove ljude koji bi preuzeli odgovornost, ovako zaista dalje ne ide'

U sjeni kampanje unutarstranačkih izbora za vrh HDZ-a u isto vrijeme odvija se i izborna kampanja za gradske i županijske organizacije stranke. Jedna od neizvjesnijih borbi svakako će se voditi u Vukovarsko – srijemskoj županiji koja važi za jednu od HDZ-ih utvrda gdje je jedan od kandidata za mjesto predsjednika Josip Dabro.

Tko je Josip Dabro?

- Ja sam trenutno zamjenik župana Vukovarsko – srijemske županije i s 37 godina jedan sam od najmlađih zamjenika župana uopće u Hrvatskoj. Prošao sam sve stranačke strukture od temeljnih ogranaka do predsjedništva, a bio sam i na čelu mladeži HDZ-a županije. Aktivan sam bio i kao sportaš gdje sam imao određenih uspjeha u kickboxu.

Što Vas je „natjeralo“ da se kandidirate?

- Loše stanje i loša atmosfera unutar stranke, a najviše samovolja pojedinaca što je zapravo i dovelo do ovakvoga stanja kakvoga danas imamo u HDZ-u. Niz je problema koji postoje godinama i koji su se cijelo vrijeme gurali pod tepih. Sada sve to dolazi na naplatu. Postoje maćehinski odnos dijela vladajućih struktura prema članovima stranke koji su ih izabrali. Imali smo do sada niz demokratskih izbora koji su bili sve samo ne demokratski jer je poznato kako se do pozicija dolazilo ucjenama. Pojedinci u HDZ-u svoj osobni interes stavili su ispred HDZ-a i takvim djelovanjem napravili ogromnu štetu ne samo stranci nego i Slavoniji. Sve to dovelo je do raspuštanja određenih stranačkih organizacija i razočarenja i odlaska niza kvalitetnih mladih ljudi nezadovoljnih stanjem u stranci. Mislim kako je ta „stara garnitura“ dala svoj maksimum i da je došlo vrijeme za nove ljude koji bi preuzeli odgovornost.

Je li stranka spremna na te nove ljude?

- Svakodnevno sam na terenu i razgovaram s brojnim članovima ne samo HDZ-a nego i drugih političkih stranaka. Svi oni, bez izuzetka, slažu se sa mnom da je došlo vrijeme za nove, obrazovane ljude neopterećene prošlosti i bilo kakvim aferama. Nama treba svojevrsni novi početak jer ovako zaista dalje ne ide. To vide svi samo je pitanje hoće li to netko reći na glas ili neće. Ja sam oduvijek borac i spreman sam ući u političku borbu. Želim da HDZ Vukovarsko – srijemske županije bude primjer svima drugima, a s obzirom na potencijale i ljude mislim da može samo im treba dati priliku. Oni do sada nisu dobivali te prilike. Samo odlučnost, snaga i razboritost svih nas zajedno može dati najbolje rezultate na svim gospodarskim, kulturnim, obrazovnim, ekonomskim i sportskim poljima.

Hoćete li računati u daljem radu na stare kadrove?

- U radu nikada ne štedim sebe pa tako i od suradnika očekujem da daju sebe u cijelosti. Potrebne su nam promjene, a to znači da izaberemo najbolje među nama da nas predstavljaju i vode. U timu su nam potrebne mlade snage, te članovi najzrelije životne dobi, kao i stariji čije je životno iskustvo koje u sebi nose neprocjenjivo bogatstvo. Svu tu snagu i potencijal želim iskoristiti u jednom zajedništvu kako bi napravili još bolju Vukovarsko-srijemsku županiju i državu nam Hrvatsku.

Koji će biti Vaši prvi koraci ukoliko pobijedite?

- Svi koji me znaju znaju i da stojim iza svojih stavova i odluka tako da sve što govorim namjeravam i realizirati. Spreman sam se zauzeti za promjene i moja vrata će biti svima otvorena koji žele raditi na dobrobit Vukovarsko – srijemske županije i HDZ-a. Donosim volju, želju, znanje, a od članova tražim povjerenje i priliku koju ću radom i rezultatima potvrditi. Samo zajedno možemo zaustaviti sve dublje i teže podjele unutar stranke. Potreban nam je politički zaokret.

Tko je Vaš kandidat za predsjednika HDZ-a?

- To je svakako Andrej Plenković koji je 2016. godine imao hrabrosti i mudrosti pobijediti i provesti promjene kao što i danas 2020. godine ima snage i volje nastaviti u istom cilju. U tim izborima podržavam i svoga prijatelja, osječko-baranjskog župana Ivana Anušića, kandidata za potpredsjednika stranke. Drago mi je da je i naš župan Božo Galić dao potporu navedenom timu.