Domovinski pokret kritizira vladine mjere: Cijene u Mađarskoj i dalje su puno niže

Domovinski pokret kritizirao je mjere koje je Vlada donijela, a kojima je cilj pomoći građanima i hrvatskom gospodarstvu u energetskoj krizi.

Tvrde kako su oni još prije ljeta predlagali zamrzavanje cijena osnovnih namirnica, no da to nije dovoljno. Usporedili su nove cijene namirnica s onima u Mađarskoj gdje su i dalje puno jeftinije. Njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Plenkovićeva Vlada opet je danas briljirala donijevši odluku o izravnim mjerama kontrole, ili ti ograničenja cijena, za 9 ključnih prehrambenih proizvoda, među kojima su ulje, brašno, šećer, svinjsko, pileće i miješano mljeveno meso i sve s ciljem očuvanja kupovne moći građana. Hvalevrijedan potez koji je Domovinski pokret predlagao još prije ljeta, međutim i dalje nedovoljno. Nakon obrade podataka, razvidno je kako, usporedbom cijena prije intervencije Vlade te nakon intervencije Vlade, i dalje imamo znatno skuplje cijene od, primjerice, susjedne Mađarske.

Kaže 'veliki i brižni' Plenković kako je demografija pitanje opstanka Hrvatske. Čini se da on ozbiljno ne želi da Hrvatska opstane – obiteljima s jednim djetetom dat će - pazite sad ovo – jednokratno po 300 kuna, a onima s dvoje djece jednokratno po 500 kuna! Pa zar on nema djecu? Zar njemu njegova djeca nisu svetinja?! Jer ako jesu, kako se može pogledati u ogledalo nakon ovako sramotne odluke?

U nizu sramotnih mjera i još sramotnijih cifri dotakao se on i studentskih stipendija i obroka za studente. No, kad zbrojite sve to, ukupna cifra gore navedenih mjera je 692 milijuna kuna – manje nego što su pokrali njegovi prijatelji i partijski poslušnici samo u INA-i! Jedino nismo sigurni je li mu novac za ove mjere posudio najbogatiji penzioner u Hrvatskoj Dane, ili će troškove mjera pokriti iz neke nove HDZ-ove pljačke.

Prema nedavno objavljenom izvještaju o poslovanju nacionalne naftne kompanije otkriveno je kako je Hrvatska, lani po prvi puta u dvadeset godina, uvezla više prirodnog plina nego što ga je proizvela, čime se Vladina mantra ''Hrvatski plin kod hrvatskih je potrošača'' apsolutno demantira. Prema izvještaju vidi se kako od 2009. u Hrvatskoj rapidno opada proizvodnja plina te, da je INA ostala u vlasništvu Hrvatske, do ovoga ne bi došlo! Još jednom pozivamo DORH da poništi ništetan ugovor protivan hrvatskom Ustavu i vrati INA-u tamo gdje pripada - u Hrvatsku!

Mogli bismo ovako unedogled, ali ključ i suština svega mogla bi se svesti u jednu rečenicu: Kada je država skupa i neučinkovita, nema te mjere koja je može spasiti!

P.S. Naš predsjednik Ivan Penava je još u travnju predlagao zamrzavanje cijena!"