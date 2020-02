'Dok sam bio predsjednik, Sanader, Bebić i ja smo svaka dva tjedna večerali zajedno'

Prognozirajući kakva će biti suradnja novog predsjednika predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, bivši šef države Stjepan Mesić u srijedu je kazao kako se "svašta govori u izbornoj kampanji, a poslije se puno toga zaboravi".

- Suradnje mora biti, svatko će raditi svoj dio, ono što mu Ustav i zakon nalažu, pa prema tome, ja se ništa ne plašim te kohabitacije – rekao je Mesić.

Osvrnuo se i na vlastito iskustvo pa ocijenio kako je on "dosta dobro prihvatio kohabitaciju". I onda je iznenadio:

- Mi smo bili različiti politički profili, ja sam bio predsjednik, Ivo Sanader je bio premijer, a predsjednik parlamenta Luka Bebić. I mi smo se, to mogu sada reći, svaka dva tjedna otprilike nalazili kod drugoga: jedna večera je bila kod mene, jedna kod Luke i jedna kod Sanadera. I to je dobro funkcioniralo. Imali smo svaki svoje političke profile, imali smo i svoje zadatke, na kraju, koje nam je Ustav dao, ali kao ljudi smo surađivali. Moram reći za Sanadera, on je bio dobar premijer, Luka je bio dobar predsjednik parlamenta, i zato je suradnja bila dobra. Ne ulazim u to što se Sanaderu sada stavlja na teret, jer to nema veze s tom suradnjom – otkrio je Mesić.

Video - Inauguracija Zorana Milanovića

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A tko je bio najbolji kuhar na tim večerama, bivši predsjednik nije mogao ocijeniti.

Bivši predsjednik Stjepan Mesić osvrnuo se i na inauguraciju Zorana Milanovića.

- Inauguracija je bila malo skraćena i mislim da je to dobro. Kad sam ja prvi put inauguriran za predsjednika Hrvatske tada smo mijenjali sustav iz polupredsjedničkog u parlamentarnu demokraciju, a plus toga, Hrvatska je bila sasvim izolirana zemlja. Predsjedniku Tuđmanu na pokop je došao samo jedan šef države, i to predsjednik Turske. I tu se manifestira ta zatvorenost Hrvatske. A ja sam htio otvoriti Hrvatsku, 12 predsjednika država je došlo, to je bilo dobro za Hrvatsku. Međutim, za drugu se inauguraciju jednostavno nisam sjetio da ju skratim, nije bilo potrebe za tako veliki skup, a Milanović je ovo dobro organizirao – komentirao je Mesić.

Skromnost u inauguraciji po njemu je vrlina, a ne mana.

- Nema potrebe trošiti velike novce, Hrvatska ide svojim tokom, članica je NATO pakta i EU i mislim da se sve odvija u najboljem redu – dodao je.