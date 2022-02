Dodik pjevao pjesmu koja veliča četničkog zločinca: 'Kad se braća Srbi slože'

Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ovaj je vikend posjetio mjesto Bronzani Majdan kraj Banje Luke, a tijekom posjeta zapjevao je pjesmu kojom se veliča zloglasni četnički vojvoda.

Naime, njegova stranka objavila je kako Dodik sa skupinom muškaraca pjeva pjesmu 'Kad se braća Srbi slože', a u kojoj se veliča četnički vojvoda Mane Rokvić.

Kо пјева, зло не мисли! 🎶



Предсједник #Dodik уз пјесму и весеље са мјештанима Бронзаног Мајдана. 😊🤗 pic.twitter.com/vKMpUQ2mKy — СНСД (@SNSDDodik) February 6, 2022

Rokvić je predvodio pogrom Hrvata u Krnjeuši 9. i 10. kolovoza 1941. godine te je bio zapovjednik puka Kralj Aleksandar I. u jesen 1941., jednog od šest pukova od kojih će krajem listopada nastati Dinarska četnička divizija. Predvodio je i pokolj Hrvata u poljičkom selu Gata 1. listopada 1942.

Ovo je tekst pjesme koju je Dodik pjevao:

"Od Grahova Šormaz zove, Parojčiće sokolove,

i Čuliće i Ćoriće, biće boja kod Ljuboja

Rokvić Mane vita stasa, kršnu Liku zatalasa,

od Udbine do Korane, preko Plavna do Vagana

Bogunović Brane bije, sve dušmanske divizije,

otadžbinu Srba kuje, ustašama poručuje:

'Oj Ustaše neka, neka, duboka vas jama čeka,

široka je jedan metar, a duboka kilometar'

Molimo se mili Bože, da se braća Srbi slože,

od Velbužda do Krajine, Dušanove carevine"