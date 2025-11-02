Naši Portali
SMRTONOSNA LAVINA U ALPAMA

Detalji tragedije u Italiji: Među pet poginulih planinara otac i kći

Pixabay
VL
Autor
Vecernji.hr
02.11.2025.
u 22:30

Tijela troje planinara koji su se penjali zajedno pronađena su još u subotu, prije nego što su akcije spašavanja obustavljene zbog mraka i opasnih uvjeta

Lavina u talijanskim Dolomitima usmrtila je pet njemačkih planinara, među kojima su i 17-godišnja djevojka i njezin otac, potvrdili su spasioci. Planinari, koji su putovali u odvojenim skupinama, penjali su se na vrh Cima Vertana u Ortlerskim Alpama oko 16 sati u subotu kada ih je pogodila brza snježna masa. Skupina od troje ljudi "u potpunosti je bila zahvaćena lavinom" i svi su poginuli, priopćila je talijanska planinska služba spašavanja Soccorso Alpino e Speleologico. Odvojeni od njih, otac i kći također su bili odneseni lavinom, a njihova su tijela pronađena u nedjelju. Dvoje drugih planinara iz treće skupine preživjelo je nesreću, prenosi BBC.

Upozorenje su podigli preživjeli, čime je pokrenuta velika spasilačka operacija. Glasnogovornik službe spašavanja iz Suldna, Olaf Reinstadler, rekao je njemačkim medijima da je lavinu na planini visokoj 3.545 metara (Vertainspitze) vjerojatno izazvao svježi snijeg koji se nije vezao za sloj leda ispod. Dodao je kako su planinarske ture u to doba godine česte i da su vremenski uvjeti bili dobri, ali je izrazio čuđenje što su se planinari penjali kasno poslijepodne, jer bi se silazak tada odvijao sve do noći.

Tijela troje planinara koji su se penjali zajedno pronađena su još u subotu, prije nego što su akcije spašavanja obustavljene zbog mraka i opasnih uvjeta. Zbog guste magle i slabe vidljivosti helikopteri u nedjelju ujutro nisu mogli poletjeti, priopćila je planinska služba spašavanja. Kada su se uvjeti poboljšali, spasioci i psi tragači helikopterima su prebačeni na visinu od 2.600 metara, odakle su nastavili pješice. Do kasnog prijepodneva pronađena su tijela posljednje dvoje nestalih, oca i kćeri.

Kupnja