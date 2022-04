Detalji antikorupcijskog plana: Policija dobiva POS, suci će učiti o Facebooku, liječnici o štetnosti kuverti...

Suci će na tečaj o društvenim mrežama, onaj koga policija zaustavi u prekršaju kaznu na licu mjesta moći će platiti samo karticom, a o tome što je sukob interesa učit će se u školama. Tako se, u najkraćim crtama, država planira boriti protiv korupcije od ove do 2024. godine, barem ako je suditi po akcijskom planu koji je Ministarstvo uprave i pravosuđa “pustilo” u javno savjetovanje. Temelji se on na Strategiji sprečavanja korupcije donesenoj lanjskog listopada, a kako je ona planirana za razdoblje do 2030., upravo će akcijski planovi, kao svojevrsni podaktovi, temeljitije definirati rokove i koncepte za rat protiv “moralne pokvarenosti”, odnosno korištenja javne funkcije za privatnu korist.