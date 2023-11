Dekanić: Problema i izazova je puno, a i napredak je vidljiv

Prigodnom svečanosti, koja je ove godine održana u Iloku, danas je obilježena 30. obljetnica Dana Vukovarsko – srijemske županije. Župan Vukovarsko – srijemske županije Damir Dekanić kazao je kako je u svome obraćanju fokus stavio na 30 godina Županije pri čemu se osobito osvrnuo na razdoblje svoga mandata.

- Preuzeo sam mandat u izazovnim vremenima pri čemu podsjećam samo na svjetsku krizu, korona krizu, rat u Ukrajini, nevrijeme, afričku svinjsku kugu, demografiju… Problema je pregršt. Ipak, rezultati su vidljivi ali želim da budu još vidljiviji, a siguran sam da će u nadolazećem razdoblju biti i da će se vidjeti rezultat rada, ulaganja i vremena potrošenog za razvoj naše županije – rekao je Dekanić.

Dodao je kako je u svemu tome potrebna pomoć Vlade i ministarstava te stručnih ljudi koji žive oko nas. Napomenuo je i kako Vukovarsko-srijemska županija ima velike potencijale poput šuma, plodne zemlje, poljoprivrede, vode, nafte kao i svoj prometni položaj.

- Nadam se da ćemo i lošu prometnu infrastrukturu obnoviti te vratiti ulogu čvorišta na našem prostoru. Kada to budemo uspjeli tada ćemo imati dovoljno poslovnih subjekata i zona te dovoljno radnih mjesta, a moći ćemo razgovarati i o tome da su nam potrebni mladi i obrazovani ljudi koje možemo dobro platiti za njihov rad, to je jedan od puteva kako možemo doći do rezultata pa i promijeniti ove demografske trendove koje trenutno imamo - Dekanić.

Istim povodom predsjednik Županijske skupštine Dražen Milinković rekao je kako je Vukovarsko – srijemska županija u proteklih 30 godina prošla Domovinski rat, povratak, mirnu reintegraciju, obnovu komunalne infrastrukture, povratak stanovništva, a potom migrantsku krizu, poplave…

- Uz sve one zadatke koje si samo zadamo stalno se pojavljuju novi problemi međutim, zajedničkim snagama uspijevamo iznaći rješenja za te probleme i vidljiv je pomak županije kroz sve ove godine. Puno se uložilo u komunalnu infrastrukturu, jedina smo županija koja ima osam uređaja za preradu otpadnih voda – rekao je Milinković.

Uz prigodne govore okupljenima je prikazan i promotivni film o Vukovarsko – srijemskoj županiji, a na kraju su dodijeljena i ovogodišnja priznanja Vukovarsko-srijemske županije. Najviše priznanje Županije, počast primio je doc. dr. sc. Dražen Švagelj, nagrade za životno djelo dobili su Stjepan Bogutovac i Ivan Balaš, nagrade su primili dr. sc. Dražen Živić, Biljana Krnjaić, Zvonimir Liščić i Konjički klub „Satir“ Vinkovci, dok su Poveljom nagrađeni Udruga veterana 5. gardijske brigade „Sokolovi“, Josip Kordić, Damir Sušac, Petar Šimić, Branko Puhek, Vinkovački plivački klub, DVD Otok i KUD „Tomislav“ Županja.

