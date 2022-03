Dajemo bubreg za stan, problem je ogroman. Zašto Hrvatska ne može biti kao Beč ili Barcelona?

Ovo nije kriza. Kriza je nešto što traje kratko i nestane ili se nekako integrira u sustav. Netko time upravlja i to postane dio svakodnevnog poslovanja. Na europskom je tržištu potrebno dati odgovore na stambeno zbrinjavanje i provesti odgovarajuće promjene. Postoje subzajednice koje su to same pokrenule, grupe ljudi koje se nisu uklapale u kriterije socijalnih kategorija koji su postajali sve stroži, no nakon krize 2008. – 2009. isključeni su s tržišta. Obratila sam pozornost na njih i to me je motiviralo da se okrenem društvenim inovacijama u stanovanju jer postoje održiva rješenja, smatra Darinka Czischke, profesorica s Fakulteta arhitekture i izgradnje okoliša sa Sveučilišta Delft u Nizozemskoj koja se godinama bavi zadružnim stanovanjem i održivim urbanim razvojem.