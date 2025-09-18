Naši Portali
15-AK MALIH KORNJAČA

Čudesno otkriće na Korčuli: Otkriveno prvo gnijezdo glavate želve u Hrvatskoj

VL
Autor
Večernji.hr
18.09.2025.
u 18:46

Stručnjaci podsjećaju kako će se možda upravo te kornjače za dvadesetak godina vratiti na isto mjesto kako bi položile vlastita jaja

Na plaži Pržina u Lumbardi na Korčuli 10. rujna otkriveno je prvo gnijezdo glavate želve u Hrvatskoj. Branko Ćeran tog je dana na plaži uočio petnaestak malih kornjačica koje su se hrabro zaputile prema moru, a njegova dojava potvrđena je od strane stručnjaka. Glavata želva uobičajeno se gnijezdi na obalama Grčke, Turske i Cipra, dok su u Jadranu dosad zabilježena tek rijetka pojedinačna gnijezda. Njihovo pojavljivanje na našim obalama znak je kako Jadransko more postaje sve značajnije područje za ovu strogo zaštićenu vrstu, piše u objavi profila Blue World Institute na društvenim mrežama.

Stručnjaci upozoravaju da građani tijekom ljetnih mjeseci obrate pažnju na tragove na pješčanim plažama koji nalikuju gusjeničarskim, ili na male kornjače koje se kreću prema moru. U takvim slučajevima važno je postupiti odgovorno te fotografirati opažanje, zabilježiti lokaciju i dojaviti stručnjacima. Posebno se naglašava da gnijezda nikada ne treba dirati niti iskapati, već kornjačicama osigurati nesmetan put do mora. Stručnjaci podsjećaju kako će se možda upravo te kornjače za dvadesetak godina vratiti na isto mjesto kako bi položile vlastita jaja.

Za sve dojave i opažanja građani se mogu obratiti Lošinjskom oporavilištu za morske kornjače – Institutu Plavi svijet putem e-maila info@blue-world.org ili telefona 051 604 666.

Ključne riječi
kornjača Korčula Lumbarda glavata želva

Komentara 2

Pogledaj Sve
MA
Martim
19:43 18.09.2025.

I tako su se glavate želve domogle državljanstva.

VA
VanjaPlank
19:21 18.09.2025.

Ajmo kornjačice samo jako !!

