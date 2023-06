Rojs o izbacivanju iz HGZ-a: To je bilo nasilje, Krešić nije dopustio raspravu

Sukobi u Hrvatskom generalskom zboru (HGZ), koji su tinjali danima, jutros su kulminirali izbacivanjem Ljube Ćesića Rojsa, inače zamjenika predsjednika ove udruge visokih časnika iz Domovinskog rata. Odluka je to sa sjednice Upravnog odbora HGZ-a koja je trajala samo 14 minuta, i koju su podržali generali Krešić, ujedno i predsjednik udruge, te Kruljac, Tomičić, Peternel, Štimac, Dumančić, Blaškić, Bobetko i Tomašević, dok su Rojs i Galić bili protiv, a Bajan i Andabak suzdržani.

Povod sukobu u HGZ-u bilo je otvoreno pismo 12 generala – pet bivših i sedam aktivnih članova HGZ-a – koji su napali Marinka Krešića jer se s nekoliko suradnika iz HGZ-a uoči Dana državnosti u prostorijama Islamskog centra u Zagrebu susreo s izaslanstvom Udruženja generala BiH, među kojima je i njima sporni general Džemal Merdan kojem je mjesto, kako smatraju potpisnici pisma među kojima je i Rojs, u Haagu, a ne na sastanku s hrvatskim generalima.

Za komentar jutrošnje odluke Zbora zamolili smo Ljubu Ćesića Rojsa.

– To je bilo nasilje, predsjednik Krešić nije dopustio raspravu, iako i na sudu imate pravo na obranu. Odluku o mom izbacivanju dao je na glasovanje, a ja sam se tome samo smijao jer to je običan pamflet! Barem znam tko su mi prijatelji, a koji to nikada nisu ni bili – kaže Rojs, dodajući kako je njegov krimen, prema Krešićevu objašnjenju, bila izjava koju je dao Večernjem listu nakon sjednice Zbora prije nekoliko dana na kojoj je Rojs bio opomenut, a danas naposljetku iz izbačen iz udruge.

Umirovljenog generala Rojsa potom smo pitali što je prava pozadina njegova izbacivanja iz članstva HGZ-a.

– To je osmišljeno ranije u nekim centrima. Nemam dokaza, ali priča se da je u pozadini Vladimir Šeks s jedne strane i Stipe Mesić s druge strane. Kad sam gostovao na N1, sastali su se Šeks, Luka Bebić, Bobetko i Krešić i očito donijeli neke odluke. Sve seže u 2000. godinu, s drugog na treći siječnja, kada su u drugi krug izbora za predsjednika ušli Mesić i Budiša, a kandidat HDZ-a nije prošao jer su se prethodno sastali Šeks i Krešić s Mesićem i održan je tajni sastanak nakon kojeg je javljeno svima na terenu da glasaju protiv Mate Granića, a za Stipu Mesića. I to traje još od smrti Franje Tuđmana, ti se repovi vuku i danas, očito te snage i danas djeluju i to je zadnji čavao u lijes Franje Tuđmana i Gojka Šuška.

S druge strane, podmeću da mene gura predsjednik Zoran Milanović, što je neistina, ja samo poštujem instituciju predsjednika kao i svaku drugu i odazivam se kada me institucija pozove. Ako Šeks misli tako montirati, imat će štetu samo HDZ na predstojećim izborima. Jedino mi je žao Marinka Krešića koji je uvučen u te spletke – kaže Rojs koji ostaje pri svome stavu zbog kojeg je isključen iz Generalskog zbora.

– Prvo, pogrešno je što su predsjednik i pojedini generali išli na koljenima u Islamski centar, a drugo, nisu smjeli iz prostorija udruge maknuti službenu zastavu hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine, koja je deset godina u našem uredu jer su prema Statutu generali HV-a i HVO-a ravnopravni članovi – tvrdi Rojs i nastavlja: – Nemam se kome ni zašto ispričati. Odluku ne priznajem, odluka je nelegalna. Sve su procedure prekršene, nije bilo tako ni za vrijeme Tita! I dalje se smatram članom Zbora i zamjenikom predsjednika kojeg je izabrala Skupština i jedino me Skupština može smijeniti. Oni koji su me izbacili sada slave, a ja sam se fino pozdravio sa svojim kumom Krešićem i otišao – kaže Rojs kojeg pitamo koji su njegovi sljedeći koraci.

– Uzeo sam odvjetnika, točnije odvjetnicu, i namjeravam koristiti pravne lijekove koji su mi na raspolaganju. Naravno da se planiram pojaviti na svakoj sljedećoj sjednici Zbora, pa neka me izbace, ovoga puta fizički! Nisam se ogriješio i ušutkati me neće nitko – zaključio je Ljubo Ćesić Rojs, a predsjednik HGZ-a general Marinko Krešić nije odgovorio na naše pozive i poruke.

No, HGZ objavio je na svojim stranicama sljedeće priopćenje:

"Kršenjem načela o rješavanju nezadovoljstva radom HGZ-a ili prijepora pri zauzimanju stajališta i donošenju odluka prije svega na tijelima HGZ, a kojeg je temeljem Kodeksa HGZ-a obvezan pridržavati se svaki član HGZ-a te nepoštivanjem zaključka Upravnog odbora HGZ-a od 13. lipnja 2023. godine, Ljubo Ćesić je svojim ponovljenim neutemeljenim izjavama u javnosti prouzročio teške posljedice po ugled i interes HGZ-a. Iz tih razloga, Upravni odbor, a temeljem odredbi Statuta Hrvatskog generalskog zbora, donosi odluku o prestanku članstva Ljube Ćesića u Hrvatskom generalskom zboru. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a stupanjem iste na snagu, Ljubi Ćesiću prestaju sva prava, dužnosti i obveze koje proizlaze iz članstva u HGZ-u. Od 19 članova Upravnog odbora sjednici je nazočilo njih 14 čime je ispunjen statutarni uvjet pravovaljanosti za donošenje odluka, a za odluku o prestanku članstva glasovalo je 10 članova, 2 su bila protiv i 2 su bila suzdržana.

Upravni odbor ponovno naglašava kako je ukupna situacija u Hrvatskom generalskom zboru stabilna i nastavlja se odlučno djelovati poštujući Statut, Kodeks i odluke Upravnog odbora, a prema prihvaćenim planovima rada. Uvažavajući pravo na drugačije mišljenje i poštivanje mišljenja drugih, ali ne prihvaćajući anarhiju i nepridržavanje vlastitih propisa, Hrvatski generalski zbor će se i nadalje boriti za međusobne odnose utemeljene na međusobnom uvažavanju i poštovanju, solidarnosti, kolegijalnosti, međusobnoj toleranciji i povjerenju, istinitosti, prijateljstvu i odanosti kako u djelovanju unutar HGZ tako i izvan njega."