Za gubitke DP-a mogao bi se optužiti HDZ, koji 'jede' svoje koalicijske partnere, ali gubitnici su i DOMiNO i Most

Hrvatska desnica je na koljenima i pitanje je ima li uopće u skoro vrijeme šanse za oporavak. Zorno to pokazuju rezultati netom održanih lokalnih izbora, na kojima ove stranke zajedno nisu uspjele dobaciti ni do 300 mandata, koliko ih je prije četiri godine osvojio sam Most, barem ako brojimo gradska vijeća i županijske skupštine, uključujući i zagrebačku. Još koji mandat popabirčio bi se po općinama ili mjesnim odborima, ali to je otprilike to. Toliko danas na terenu vrijedi ukupna hrvatska desnica. Najviše među ovim strankama osvojio je Domovinski pokret (DP), ali teško da mu to može potvrditi prvu poziciju na desnici s prošlih parlamentarnih izbora s obzirom na to da je mnoge od sto i nešto mandata ostvario ne zahvaljujući vlastitim snagama, nego činjenici da su se njegovi kandidati u brojnim sredinama natjecali na listama koje je predvodio HDZ. A nacionalna koalicija s HDZ-om ono je što ih je i koštalo najvećeg dijela nekadašnje potpore birača na desnici pa teško da im ovi mandati, što god da njihovi vijećnici činili iduće četiri godine, mogu vratiti odbjegle birače.