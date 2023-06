VIDEO Rojs: 'Neka me izbace ako imaju razloga. Pogodilo me što su dali izjavu, dogovorili smo da ne'

Ljubo Ćesić Rojs gostovao je u studiju Večernjeg lista povodom najnovijeg sukoba čelnih ljudi Hrvatskog generalskog zbora. Kako je Večernji list prvi pisao, povod tome bilo je otvoreno pismo 12 generala – pet bivših i sedam aktivnih članova HGZ-a – koji su napali Marinka Krešića jer se s nekoliko suradnika iz HGZ-a uoči Dana državnosti u prostorijama Islamskog centra u Zagrebu susreo s izaslanstvom Udruženja generala BiH. Emisiju vodi novinarka Večernjeg lista Iva Boban Valečić.

- Najprije da kažemo ja ovdje ne govorim kao zamjenik predsjednika Hrvatskog generalskog zbora. Govorim u svoje osobno ime i to je moj stav, a sporno je u tome što se išlo, kako bi kod nas rekli, kriomice, u islamski centar. Ja sam znao da je došao poziv od Aziza, ali se skrivalo da će tamo biti druženje s generalima tzv. Armije Bosne i Hercegovine - pojasnio je na pitanje novinarke u čemu je nastao problem.

- Moram na početko reći da smo jučer imali sastanak upravnog odbora što je prvi put u godinu i pol dana. Bilo nas je 18, imali smo kvorum. Sinoć kad nije uspjela namjera da me se izbaci dogovorili smo se i držao sam se riječi da nećemo istupati u medijima. Imao sam od jutros više poziva, par televizija, Jutarnji... Nikome se nisam javio jer sam se držao dogovora - kazao je Rojs, navodeći da ga je povrijedilo to što je Kresić prekršio dogovor i javno komentirao situaciju.

Sinoć na sastanku, jeste li inzistirali da general Krešić treba otići? Upitala je novinarka Rojsa.

- Ostao sam kod svojeg stava, prepričat ću vam istinu, pet puta sam govorio da oni mene izbace. Boga sam molio da me izbace ako ima razloga, međutim statut je jasasn, izbaciti me može samo skupština. Možemo dati ostavke, ne bi mi smetalo da cijelo rukovodstvo da otkaz, ne vidim tu nikakvih problema, ako je to cijena, ja prvi dajem ostavku, ali mora dati i on [Kresić] - ustvrdio je Rojs, naglasivši da istupa u svoje osobno ime te da ne daje obećanja u ime Zbora.

Rojs je pojasnio da podržava održavanje komunikacije s Islamskim centrom te da ga i sam namjerava ponovno posjetiti, no problem je nastao u tome što sastanak nije nikome bio najavljen.

- Osobno sam kontaktirao i predsjednika republike i predsjednika Vlade i ministra Medveda, nitko nije imao pojma da će biti sastanak niti su poslali ikoga, ne sada, nego u zadnjih sedam godina - ustvrdio je.

- Za mene je čin veleizdaje razgovarati bez da znate temu o čemu se razgovara, bez da postavite točke o kojima ćete vi razgovarati, ali nikada ne bi otišao razgovarati s generalima iz druge države u Islamski centar. Pozvao bi ih da dođu kod nas u ured. Imamo koreografiju, s jedne strane znači iza naših glava grb hrvatski, lijevo je Franjo Tuđman, desno je Gojko Šušak s desne strane na zidu je papa Ivan Pavao, s druge blaženi Alojzije Stepinac i kardinal Kuharić, iznad je raspelo, a u samom kutu bilo je Državna zastava Republike Hrvatske, zastava hrvatskog naroda Herceg-Bosne i zastava Grada Zagreba, a u zadnjih mjesec dana nema te zastave hrvatskog naroda Herceg-Bosne - otkrio je Rojs.

On smatra izrazito neprimjerenim činjenicu da je zastava izbačena iz prostorija jer, kako je naveo, vojnici Herceg-Bosne velik su dio razloga zašto i kako je Hrvatska uspješno obranjena u Domovinskom ratu.

- Gdje su prava hrvatskog naroda u BiH, gdje su prava branitelja? To me još boli srce, ne samo ja nego i general Krešić. Mi smo bili zaduženi, potpisivali smo ta rješenja, je li bio Bošnjak, pravoslavac, Hrvat... Rješavali smo sve po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja, i sada ih odjednom nema u registru. Ja se borim da budu ravnopravni - kazao je.

- Mora se znati, u središnjoj Bosni Tuđman je održao govor i rekao "ovdje se nije branilo samo Hrvatstvo nego strateški interesi Republike Hrvatske. Da nije obranjena središnja Bosna, mi ne bi obranili Kupres, ne bi bila oslobođena Hrvatska, prema tome tamo je obranjena Hrvatska, u središnjoj Bosni.

Još jednom se osvrnuo na nesuglasice u generalskom zboru.

- Problem je bio u tome što su išli u Islamski centar na druženje i možda, ja ne znam što je bilo i ne zanima me, na druženje s Admiralima BiH bez da smo se spremili i dogovorili što je tema, koja pitanja ćemo postaviit. Ići tako nespremno po meni je neozbiljno, pogotovo za hrvatske ratne generale, to su časni ljudi - komentirao je Rojs.

- Zaključak je donesen da će priopćenje biti objavljeno na web stranicama, hoće li biti danas ja ne znam. Zašto smo davali izjave ako smo se dogovorili da 15 dana nećemo? Ja danas samo komentiram izjavu koja je već dana - kazao je, dodajući da je odbio sve medije koji su tražili razgovor s njim.

- Inzistiram na tome da moramo biti jasni i glasni, a demokratski put je sazvati skupštinu pa da se bira novo vodstvo, ali po meni ovo nije dobro niti će biti - ocijenio je Rojs, ponavljajući da govori u svoje osobno ime, a ne kao zamjenik vrhovnog generala.