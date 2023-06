Razdor među generalima, Rojs prozvao Krešića: 'Neka podnese ostavku'

Hoće li Marinko Krešić ostati na čelu Hrvatskog generalskog zbora ili će ova udruga visokih časnika iz Domovinskog rata sankcionirati dopredsjednika Ljubu Ćesića Rojsa bit će poznato ubrzo, nakon hitno sazvanog sastanka koji će se održati u poslijepodnevnim satima utorka u prostorijama HGZ-a. Povod za najnoviji sukob čelnih ljudi Zbora bilo je otvoreno pismo 12 generala – pet bivših i sedam aktivnih članova HGZ-a – koji su napali Krešića jer se s nekoliko suradnika iz HGZ-a uoči Dana državnosti u prostorijama Islamskog centra u Zagrebu susreo s izaslanstvom Udruženja generala BiH.

VEZANI ČLANCI:

– Zašto su se predstavnici Hrvatskog generalskog zbora našli s predstavnicima Udruženja generala BiH, ne pitajući se je li netko od njih odgovoran za ratne zločine nad Hrvatima – poručili su potpisnici pisma (Ivan Tolj, Ivan Kapular, Andrija Hebrang, Žarko Tole, Ivica Primorac, Željko Šiljeg, Ljubo Ćesić Rojs, Miljenko Galić, Ante Jelavić, Ilija Nakić, Mario Bradara i Žarko Keža).

Potpisnike je posebno zasmetalo to što su se predsjednik Marinko Krešić, potpredsjednik Mladen Kruljac i član Upravnog odbora Zbora Frane Tomičić susreli s izaslanstvom u kojem je bio i general Armije BiH Džemal Merdan.

Merdanu su, kažu potpisnici pisma, Krešić, Kruljac i Tomičić trebali postaviti pitanja o njegovu sudjelovanju u agresiji JNA na Hrvatsku i odgovornosti za zločine na Hrvatima u BiH koju, kako tvrde, snosi kao zamjenik zapovjednika Trećeg korpusa Armije BiH. O spornom događaju Marinko Krešić nije se oglašavao u javnosti, vjerojatno iščekujući rasplet događaja nakon sastanka Izvršnog odbora, no njegov zamjenik Ljubo Ćesić Rojs itekako je rječit.

- Očekujem da vodstvo HGZ-a na čelu s Krešićem podnese neopozive ostavke na svoje dužnosti, da se sazove nova skupština. Ako naši članovi ponovno žele da ih vodi Krešić, neka ih vodi, iako on nije dorastao ovoj funkciji. Zbog njega i takvih su nam iz udruge otišli i neki istaknuti i časni članovi - tvrdi Rojs nazivajući sporni događaj "sramotom".

- Neki predstavnici Zbora, i to za Dan državnosti, su "otišli na noge nekim generalima iz BiH protiv kojih smo ratovali i koji su trebali završiti u Haagu, a ovako je ispalo da naša udruga i s takvim ljudima želi neku suradnju. Kakvu suradnju? Kad smo na sastanku razgovarali o prijedlogu da se ide u Islamski centar u Zagrebu, od mene su sakrili taj poziv, da ne vidim s kime će se oni sastati. A ja sam zamjenik predsjednika HGZ-a! I ne mogu hrvatski generali razgovarati ispod "ljiljana", morali su istaknuti hrvatsku zastavu i fotografije Tuđmana, Šuška. Nakon tog sramotnog sastanka, koji je za mene veleizdaja, čuo sam da su otišli tamo po nalogu predsjednika Vlade RH i ministra hrvatskih branitelja, a to nije odgovaralo istini, što znači da su lagali. Inače, ja sam bio za to da se ide kod muftije Aziza Hasanovića, ali ne i kod naših neprijatelja - zaključio je Ljubo Ćesić Rojs.

Video: Naoružanje, vojna oprema i vježbe: Čime sve raspolaže hrvatska vojska