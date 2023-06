Ljubo Ćesić Rojs izbačen iz Hrvatskog generalskog zbora: Sjednica trajala 14 minuta

Ljubo Ćesić Rojs više nije član Hrvatskog generalskog zbora, odlučeno je na sjednici Upravnog odbora koja je, kako doznajemo, ukupno trajala 14 minuta i na kojoj nije bilo dozvoljena rasprava. Doznaje se također da su za izbacivanje bili generali Krešić, Kruljac, Tomičić, Peternel, Štimac, Dumančić,Blaškić, Bobetko, Tomašević. Dok su Rojs i Galić bili protiv a Bajan i Andabak suzdržani.

Povod sukobu u HGZ-u bilo je otvoreno pismo 12 generala – pet bivših i sedam aktivnih članova HGZ-a – koji su napali Marinka Krešića jer se s nekoliko suradnika iz HGZ-a uoči Dana državnosti u prostorijama Islamskog centra u Zagrebu susreo s izaslanstvom Udruženja generala BiH.

"Zašto su se predstavnici Hrvatskog generalskog zbora našli s predstavnicima Udruženja generala BiH, ne pitajući se je li netko od njih odgovoran za ratne zločine nad Hrvatima", poručili su potpisnici pisma (Ivan Tolj, Ivan Kapular, Andrija Hebrang, Žarko Tole, Ivica Primorac, Željko Šiljeg, Ljubo Ćesić Rojs, Miljenko Galić, Ante Jelavić, Ilija Nakić, Mario Bradara i Žarko Keža).

Potpisnike je posebno zasmetalo to što su se predsjednik Marinko Krešić, potpredsjednik Mladen Kruljac i član Upravnog odbora Zbora Frane Tomičić susreli s izaslanstvom u kojem je bio i general Armije BiH Džemal Merdan.

"Očekujem da vodstvo HGZ-a na čelu s Krešićem podnese neopozive ostavke na svoje dužnosti, da se sazove nova skupština. Ako naši članovi ponovno žele da ih vodi Krešić, neka ih vodi, iako on nije dorastao ovoj funkciji. Zbog njega i takvih su nam iz udruge otišli i neki istaknuti i časni članovi", rekao je Rojs.

Ljubo Ćesić Rojs prije nekoliko dana rekao je da je izbačen, Krešić je to opovrgnuo, no uz poruku da će to učiniti ako se nastavi s "tim ponašanjem".

VIDEO Rojs: Neka me izbace ako imaju razloga!