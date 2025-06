Objavljena fotografija osumnjičenog za ubojstvo zastupnice i ranjavanje senatora: Bio je savjetnik guvernera

U šokantnom i brutalnom napadu koji je američki guverner Tim Walz nazvao “političkim atentatom”, ubijena je zastupnica Demokratske stranke Melissa Hortman i njezin suprug, dok su drugi političar i njegova supruga teško ranjeni. Policija je objavila fotografiju osumnjičenika za ovaj napad – riječ je o 57-godišnjem Vanceu Lutheru Boelteru.

Zločin se dogodio u ranim jutarnjim satima u subotu u Brooklyn Parku, predgrađu Minneapolisa, gdje je prema informacijama CBS Newsa Boelter upao u dom Melisse Hortman, dugogodišnje članice zakonodavnog tijela Minnesote. Ubijeni su ona i njezin suprug, a u odvojenom napadu ranjeni su senator John Hoffman i njegova supruga.

BREAKING: I'm told by a police source in Minnesota the suspect in the shootings of MN state lawmakers is Vance Luther Boelter.



It appears it is the same Boelter who was appointed to the Governor’s Workforce Development Board in 2019 by Gov. Tim Walz. He appointed to the… pic.twitter.com/r1wjWXs2lA