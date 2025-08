Bura, pljuskovi i grmljavina, pa se vraća ljeto? Evo kakvo vrijeme nas čeka početkom tjedna

U nedjelju nas očekuje svježije i nestabilno vrijeme, s čestom kišom i mogućim nevremenom. Na sjevernom Jadranu moguća je i jaka bura, a od ponedjeljka slijedi stabilnije razdoblje, s više sunca, manje kiše i postupnim porastom temperature. Naime, na istoku Hrvatske bit će oblačnije i osjetno svježije nego dan ranije. U drugom dijelu dana mogu se očekivati češći pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i izraženiji uz jak vjetar. Puhat će umjeren vjetar iz sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura oko 16 °C, a dnevna između 22 i 26 °C.

Foto: DHMZ

U središnjoj Hrvatskoj vrijeme će biti promjenjivo do pretežno oblačno, s češćom kišom ujutro, koja lokalno može biti i u obliku jačih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Temperatura ujutro oko 15 °C, a tijekom dana od 21 do 23 °C. Na zapadu zemlje izraženiji pljuskovi s grmljavinom mogući su noću i ujutro, posebno na otocima i u Lici. Poslijepodne se očekuje smirivanje vremena i više sunca, osobito na sjevernom Jadranu. Puhat će sve jači sjeveroistočni vjetar i bura. Jutarnja temperatura kretat će se između 12 i 15 °C, a uz obalu od 18 do 20 °C. Najviša dnevna bit će oko 17 °C u Gorskoj Hrvatskoj te do 27 °C na obali.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji će biti djelomice sunčano, ali i nestabilno, prenosi HRT. Mjestimice će biti pljuskova s grmljavinom, no teško je točno reći gdje. Moguće je i nevrijeme s jakim vjetrom i tučom, osobito u sjevernim dijelovima, već ujutro. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadnjak, navečer uz jačanje bure. Jutarnje temperature od 18 do 23 °C, a dnevne između 26 i 28 °C.

Na jugu zemlje dan će biti pretežno sunčan, uz umjereno jugo i južni vjetar. U drugom dijelu dana očekuje se porast naoblake i mogućnost za pljuskove s grmljavinom, osobito prema večeri. Jutarnje temperature između 19 i 24 °C, a najviše dnevne oko 28 °C. U ponedjeljak će unutrašnjost i dalje biti promjenjiva, s pljuskovima ponajprije na istoku i u unutrašnjosti Dalmacije. U utorak slijedi sunčanije i stabilnije vrijeme, uz svježa jutra i toplije poslijepodne. Srijeda će biti oblačnija, no kiše će biti malo ili nimalo. Vjetar će u ponedjeljak i srijedu biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će utorak biti mirniji.

U Dalmaciji su u ponedjeljak još mogući pljuskovi s grmljavinom, ali već od utorka vrijeme postaje stabilno i pretežno sunčano. Noću i ujutro puhat će umjerena do jaka bura, a danju sjeverozapadni vjetar. Temperature će postupno rasti i sve češće prelaziti 30 °C tijekom dana.