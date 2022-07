Bugarsko iživljavanje nad S. Makedonijom: Kandidatski status imaju 17 godina, a još nisu započeli pregovore

Nedavno brzopotezno dodjeljivanje kandidatskog statusa Ukrajini i Moldaviji na summitu u Bruxellesu rezultiralo je velikim razočaranjem na Balkanu, koji je suočen s gorkom činjenicom da ni ruska invazija na Ukrajinu, iako se to najavljivalo i očekivalo, nije u bitnome promijenila odnos Europske unije prema zapadnobalkanskim zemljama, niti je ubrzala njihov mukotrpni put prema Uniji. Međutim, ništa se ne može usporediti s razočaranjem i posljedicama koje je ta nezavidna situacija izazvala u Sjevernoj Makedoniji. Iako je ta mala i miroljubiva zemlja kandidatski status dobila prije više od 17 godina, ona do danas nije započela pregovore, i to najprije zbog dugogodišnje blokade od strane Grčke, zbog koje je morala pristati i na promjenu imena, da bi odmah nakon povlačenja grčke blokade započela bugarska, koja još nije okončana. Iako se grčka blokada mnogima činila iracionalnom, s obzirom na to da je Grčka odbijala prihvatiti ime makedonske države, pa je na kraju Republika Makedonija postala Republika Sjeverna Makedonija, to ipak nije ništa u usporedbi s iracionalnošću i neshvatljivošću bugarskih zahtjeva.