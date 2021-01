Bubaš: Epidemiološka situacija je sve bolja, mjere treba postupno popuštati

Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a, poručila je jutros u emisiji Hrvatskog radija 'U mreži prvog' kako je epidemiološka situacija sve bolja, ali i da još uvijek nije sjajna. Poručila je i da mjere treba postupno popuštati, no ne zna koje će to mjere biti te da se o tome još pažljivo promišlja.

Dodala je i kako je teško zadovoljiti sve skupa što se tiče mjera, no i da je na prvom mjestu javnozdravstveni interes. Dodala je da se što više trebaju očuvati ekonomske aktivnosti, obrazovanje, ali i javnozdravstveni interes očuvanja zdravstvenog sustava mora očuvati svoje kapacitete i pružiti zdravstvenu uslugu svima koji ju trebaju, onda kada ju trebaju. Na pitanje u kojem segmentu prvo treba doći do popuštanja mjera, rekla je da je to teško izabrati, smatra da će se set mjera uvesti, ali ne zna koji sektor će biti prvi.

Ugostitelj Dražen Biljan govoreći o posljedicama 'lockdowna' poručio je da su ugostitelji na podu i nemaju nikoga da ih podigne i pomogne. Poručio je da sve sektore u ugostiteljstvu treba izjednačiti ali 'kava za van su mrvice za njihovo preživljavanje'. Na pitanje koliko dugo kafići mogu izdržati, Biljan kaže da su oni gotovi, žele što prije početi raditi. Po službenim podacima, 1098 je zatvoreno od početka pandemije. Rekao je i kako ih čeka dugotrajan povratak gostiju.

Predsjednik atletskog saveza Ivan Veštić smata da pojedine sportske klubove nije trebalo ni zatvarati posebice one koji se odvijaju na otvorenom i gdje djeca nisu u kontaktu. Rekao je i kako ove mjere ostavljaju dugoročne posljedice na klubove te da je nakon posljednjih mjera njegovom klubu trebalo šest mjeseci da se vrati na isti broj članova.

Načelnik Stožera istarske županije Dino Kozlevac tražio je da se dozvoli rad teretana i sportskih klubova te je zadovoljan najavom da će do toga doći. Rekao je i kako je Istarska županija već pet tjedana u padu po broju oboljelih te da mogu početi s popuštanjem mjera.

