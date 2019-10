Brkić: Ja sam Hrvat porijeklom iz Hercegovine, kod nas nije bilo Indijanaca i nismo se igrali sjekirama

U Banskim dvorima počeo je sastanak vladajuće većine na kojem će, potvrđeno je iz Vlade novinarima, ministar financija Zdravko Marić predstaviti detalje porezne reforme te rebalans proračuna za ovu godinu i proračun za iduću godinu. Potvrdio je to i predsjednik HDZ-ovog saborskog kluba Branko Bačić ulazeći u Vladu.

"Pred nama je rebalans proračuna, proračun, zakon o državnim blagdanima, koji smo već najavili, porezna reforma, koju ćemo danas još obraditi", rekao je Bačić. Novinari su ga upitali i što je s primjedbama Milana Bandića, koji smatra da će država gradovima uzeti velik novac.

"Vidjet ćemo u kojem će pravcu on to predložiti, ali raspraviti ćemo to", kazao je Bačić dodavši kako još nije kasno za primjedbe jer zakon nije izglasan.

Saborski zastupnik i potpredsjednik Sabora Milijan Brkić je u vezi sa štrajkom školskih sindikata poručio kako se o tome treba raspravljati za stolom.

"Trebamo sve probleme rješavati za stolom i razgovarati, i u sklopu s mogućnostima državnog proračuna dijeliti novce koje su nam na raspolaganju", kazao je Brkić, dodavši kako o tome već raspravljaju resorni ministri.

Na pitanje o medijskim navodima kako su on i premijer Plenković "zakopali ratne sjekire", rekao je: "Ja sam inače Hrvat porijeklom iz Hercegovine, kod nas nije bilo Indijanaca i nismo se igrali sjekirama".

Pupovac o Penavinom bacanju statuta: Čin izrazite agresivnosti

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac nije htio komentirati navode čelnika Hrvatskoga generalskog zbora Pavla Miljavca, koji je poručio kako "još treba proći generacija da bi se u Vukovaru uvele dvojezične ploče".

"Mislite da se to treba komentirati? Da prođe još jedna generacija da bi se počeo primjenjivati Ustav i zakon ove zemlje?", odgovorio je Pupovac.

Komentirao je i čin vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave, koji je na sjednici Gradske Skupštine bacio na pod Statut Grada Vukovara napisan na ćirilici, koji mu je uručio vijećnik SDSS-a. "Čin izrazite agresivnosti, koja u društvo unosi agresivnost", smatra Pupovac.

Manjinski predstavnik talijanske manjine Furio Radin kazao je kako ne zna dnevni red sastanka "Iskreno, nemam pojma o čemu će se govoriti, tko će doći, tko neće, tko je u svađi s kime, sve ću saznati". Kazimir Varda iz Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika također je rekao da ne zna teme sastanka.