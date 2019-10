Velika koalicija nakon izbora za Sabor mogla bi biti neizbježna

Zadrži li se popularnost političkih stranaka u okviru one koju pokazuje najnoviji rezultati HRejtinga, redovitog istraživanja koje za HRT provodi agencija Promocija plus, velika koalicija nakon idućih parlamentarnih izbora bit će neizbježna. Istraživanje pokazuje kako bi, da su danas izbori, HDZ bi bio relativni pobjednik izbora, s 27,4 posto glasova. No, SDP ga slijedi s manje od tri postotna boda razlike. Uz njih, izborni prag prelaze još samo Nezavisna lista Mislava Kolakušića (6 posto) i Most (5,6 posto).

D’Hont je dodatna prednost

A to znači da ni HDZ ni SDP većinu u Saboru ne bi mogli formirati bez ključnog političkog protivnika pa je očito da će se, ma koliko to i u jednoj i u drugoj stranci demantirali, morati ići na veliku koaliciju. Pritom nije isključeno da će dvije stranke pokušati taktizirati izlaskom na još jedne parlamentarne izbore, kako bi pokazale da su pokušale formirati vlast bez suparnika, ali nije išlo. Politički analitičar Ivica Relković upozorava, međutim, da je gotovo sigurno kako ni jedna ni druga stranka na takvim ponovljenim izborima ne bi mogla računati na bolji rezultat, zbog čega je uvjeren u formiranje velike koalicije, čim izborni rezultati prvi put pokažu da je to jedina opcija za formiranje vlasti.

– Treba imati na umu i to da ovo istraživanje pokazuje rezultate kakvi bi bili da je čitava Hrvatska jedna izborna jedinica, ali nije i D’Hontova metoda stvorit će dodatnu prednost za HDZ i SDP. Na kraju se može dogoditi da u Saboru imamo manje od 10 zastupnika iz drugih opcija i da HDZ i SDP dijele sve – ističe Relković. Dodaje kako u takvoj situaciji dodatno na težini dobivaju zastupnici nacionalnih manjina, koji bi po prvi put mogli presuditi u formiranju većine u startu i bez čekanja da se prvo vidi tko ima veže šanse za formiranje većine.

– O takvom bi scenariju trebala razmišljati desnica u HDZ-u, jer svaki sukob s “manjincima” toj stranci može onemogućiti formiranje vlasti – kaže Relković.

Kad je riječ o ostalim strankama, Relković očekuje da će se rejting-liste Mislava Kolakušića ispuhati nakon predsjedničkih izbora, a relativizira i rejting svoje bivše stranke Mosta jer je on, kaže, znatno bolji u Dalmaciji nego na sjeveru Hrvatske, što im umanjuje šanse za osvajanje važnijeg broja saborskih mandata.

Nepoznanica je Škoro

– Nepoznanica je što će napraviti Miroslav Škoro, odnosno hoće li on kapitalizirati rejting koji uživa kao predsjednički kandidat – upozorava Relković. Pritom iščitava kako Škorin rejting stagnira i zaključuje da ovaj kandidat ne može prijeći magičnu granicu od 20 posto. Ne dođe li u HDZ-u do Plenkovićeve smjene, Škoro bi, kaže, mogao biti predvodnik suverenističke opcije.