Britanci i službeno nisu tražili produženje prijelaznog razdoblja

Britanski ministar za brexit Michael Gove u petak je održao videokonferenciju s Europskom komisijom na kojoj je potvrdio da Velika Britanija neće tražiti produžetak prijelaznog razdoblja nakon izlaska iz Europske unije.

Gove je objavio da je putem videoveze održao "konstruktivni sastanak Zajedničkog odbora EU-a“ s potpredsjednikom Europske komisije (EK) Marošom Šefčovičem.

"Službeno sam potvrdio da Velika Britanija neće produžiti prijelazno razdoblje, a trenutak za produženje sad je prošao“, napisao je Gove na Twitteru.

"1. siječnja 2021. preuzet ćemo kontrolu i vratiti našu političku i gospodarsku neovisnost“, istaknuo je.

I just chaired a constructive EU Joint Committee meeting with @MarosSefcovic



I formally confirmed the UK will not extend the transition period & the moment for extension has now passed. On 1 January 2021 we will take back control and regain our political & economic independence pic.twitter.com/nZjNpez8LI