Branko Tuđen: Franjo Tuđman devedesetih nije imao pravu konkurenciju

Pisati o nastanku neovisne hrvatske države, izvan Jugoslavije, bez krnjeg suvereniteta, o ratu i posljedicama 30 godina poslije događaja istodobno je lagodno i nesputano, ali i zahtjevno, jer sada kada se gotovo sve zna, ne bi smjelo biti pogrešaka kakve su u doba neposrednih zbivanja bile neumitne zbog brzine reagiranja, emocija i nedostatka svih izvora. Prema tome dojmovi i osvrti napisani u trenutku događanja, prije tri desetljeća, ne moraju se u svim detaljima poklapati sa spoznajama stečenim u međuvremenu. Pisac ovog teksta neposredno je kao novinar Večernjeg lista promatrao i izvještavao o svim najvažnijim političkim događajima onoga doba, intervjuirao je sudionike, družio se i neformalno s njima razgovarao, „pod uvjetom da to ne napiše“, propitivao ih na konferencijama za medije i čekao pred pregovaračkim sobama.

Poslije svega, ako je neovisna hrvatska država izvan Jugoslavije, međunarodno priznata, s izvornim suverenitetom, u nekom dobu bila najvažniji cilj, onda je Franjo Tuđman neosporni pobjednik. Može se reći i: da nije bilo Tuđmana i Tita, nikakve Hrvatske poslije nacifašističke i kvislinške NDH ne bi bilo. Stjepan Mesić, drugi hrvatski predsjednik, rekao je u intervjuu njemačkoj agenciji DPA 22. lipnja 2011. da je Tuđman bio precijenjen i da je svatko u njegovo doba mogao biti predsjednik. „Bilo koji vozač tramvaja bio je u stanju tada biti na čelu države.“ Mesićeva izjava bila je netočna i ispod razine ozbiljna čovjeka. Franjo Tuđman politički je vrlo domišljato iskoristio nekoliko povoljnih situacija u ondašnjim okolnostima. Tito je uspostavio današnje granice Republike Hrvatske oslobodivši od Italije okupirana područja i ona koja je privremeno zauzela Mađarska. Titov antifašizam, koji su priznali i saveznici, odveo je i nacifašistički i kvislinški dio Hrvatske (osim ubijenih i na smrt osuđenih) među zemlje pobjednice u Drugom svjetskom ratu, što je bilo bitno jer SAD i posebice predsjednik Franklin Roosevelt nisu dobro prihvatili Pavelićevu najavu rata SAD-u 14. prosinca 1941. godine.

Bogdan Radica, poznati hrvatski intelektualac u SAD-u, rekao je piscu ovog teksta u proljeće 1990. u New Yorku, kako je najava rata Americi bio najveći udarac hrvatskom iseljeništvu. Svakako bi to imalo posljedica da nije bilo kako je na kraju bilo. Mađarska, Rumunjska, Bugarska i Slovačka bile su kažnjene već time što su potpale pod sovjetski blok. Da bi Tuđman uspio, stvorio je nacionalni pokret i to tako da makar i neprirodno i privremeno poveže sve glavne političke sastavnice hrvatske povijesti i stvarnosti, te time stvori kritičnu masu građana – Hrvata koji su u većini prihvatili i ratni rizik osamostaljenja. Ili ga možda nisu očekivali, ali su za osamostaljenje glasali.

Radićevština, starčevićanstvo i hrvatska ljevica Hebrangova podrijetla bili su dobro osmišljene Tuđmanove kovanice premda ne i sasvim vjerodostojne. U starčevićanstvu mnogi su prepoznavali neoustašku ideologiju borbene emigracije, a i ona je mislila da je protuustaški Tuđmanov program samo dimna zavjesa. Pojam radićevština bio je zapravo poziv mentalitetu sjeverozapadne Hrvatske, pa i onom u Dalmaciji, kojoj je svaka „Verdijeva arija bliža od bilo koje sevdalinke“, da se okupe oko njega. Gornja Hrvatska bila je uvijek protiv aktualne vlasti: jednom protiv Beča i Pešte, drugi put protiv Beograda, ali uglavnom nespremna upustiti se u radikalniji borbeni rizik. Radićevština je bila širi pojam od pojma mačekovštine, zamagljeniji, i činilo se da će donijeti još veći broj glasača. Upravo je to pripomoglo da se zaboravi uspomena na jaki HSS prije Drugoga svjetskog rata i da Tuđman stvori sličnu jaku grupaciju u HDZ-u. Tuđman je u početku govorio kako njegova stranka neće biti ni desna, ni lijeva, ni demokršćanska, nego stranka središta. Poslije Manolić-Mesićeve saborske pobune 1994. HDZ je skrenuo udesno.

Hebrangova ljevica, iako je i samom Hebrangu potrebno povijesno preispitivanje, trebala je umiriti i privući hrvatske članove Saveza komunista, od kojih su mnogi oportunistički uživali u privilegijama vlasti. Ali se bez njih ne bi moglo.

Treća povoljnost bila je snažno buđenje velikosrpskog nacionalizma koji je uzeo tolikog maha da uvjeta za zajednički život, bez kapitulacije pojedinih naroda, više nije bilo. Polunasilna „antibirokratska revolucija“ rušila je ustavni poredak države, jedna za drugom padale su konstitutivne sastavnice jugoslavenske federacije: Kosovo, Vojvodina i Crna Gora, pokušan je prevrat u Makedoniji, isto je pokušano u Bosni i Hercegovini rušenjem osovine Mikulić-Pozderac i uvođenjem u optjecaj afera Agrokomerc i Neum, nametan je princip „jedan čovjek, jedan glas“ po kojem bi relativno većinski Srbi uvijek bili u prednosti. Raspao se i Savez komunista Jugoslavije zbog nametanja većinskog odlučivanja, uslijedila je srbijanska krađa novca iz savezne blagajne i nutkanje ministra obrane Kadijevića na vojni prevrat.

I četvrta povoljnost bile su međunarodne prilike: slom istočnog bloka, rušenje Berlinskog zida i ujedinjenje Njemačke kada je SAD izgubio zanimanje za Jugoslaviju kao stratešku izbočinu prema Sovjetskom Savezu i Varšavskom paktu. Prvi hrvatski predsjednik bio je politički i državnički sposoban, bio je hrabar, pun strasti, uporan, marljiv i emotivan. Iz njega su uvijek zračili optimizam i samouvjerenost. Tuđman je bio neograničeno ambiciozan, autoritaran, uživio se u vlastitu povijesnu misiju, volio je ugodan život, prednosti položaja na vlasti i druženje s poznatim osobama. Volio je vrhunske hotele, predstavljanje znanstvenikom, sveučilišne katedre, cijenio je akademike i ljude s doktoratom.

Tuđman nije poznavao ekonomsku znanost, nije poznavao organizaciju države i nije imao demokratskih navika. Mnoge stvari kopirao je iz titoističkog razdoblja, neke i iz NDH. Najjači je bio u političkoj historiografiji, bilo ga je ugodno slušati, osim onih koje to nije zanimalo i koji bi u užem krugu rekli kako pretjeruje s historicizmom. Američki diplomat Thomas Patrick Melady nazvao ga je „klasičnim primjerom dominantne osobe“. Britanski pregovarač David Owen ovako je ocijenio Tuđmana: „U mnogočemu je bio partizanski general koji čeka, djeluje, pustoši, zavarava i udara kad god ima priliku. Pravi majstor. Sve čini za ono što misli da je povijesno pripadalo Hrvatskoj.“ Kardinal Franjo Kuharić bio je uvjeren da Tuđman 1991. kombinacijom pregovaranja, ratovanja i primirja čini jedino što je moguće.

Ustanovljen rak želuca u studenom 1996. umanjio je Tuđmanovu vladarsku i državničku moć. Posljednje tri godine njegovi su kapaciteti bili znatno smanjeni i on zbiljski nije upravljao događajima. U trenucima kriza gubio je koncentraciju i samopouzdanje. Unutarnju politiku u rukama je držao njegov savjetnik Ivić Pašalić, potpomognut snažnim lobijem, a vanjsku Mate Granić. Glavni Pašalićev konkurent bio je šef Tuđmanova kabineta Hrvoje Šarinić. Njihov sukob trajao je do jeseni 1998. kada je Šarinić izgubio, ali se Pašalić kao pobjednik kasnije nije dokazao.

Tuđman je činio i taktičke i strateške pogreške, bio je katkad neoprezan i previše otvoren iskazivanjem emocija, ponekad se činilo da ne poznaje realnost, primjerice u Bosni i Hercegovini. Njegovo zauzimanje za granice Banovine Hrvatske u njegovo vrijeme nije imalo izgleda. Dosta je zbunjivalo i njegovo zalaganje za tzv. humano preseljenje stanovništva po uzoru na grčko-tursku razmjenu iz 1923. godine. Tuđmanov napor za povijesni sporazum sa Srbima, premda na račun Bošnjaka, u Srbiji je potpuno zaboravljen i on u Beogradu danas slovi kao onaj koji je srpskom narodu oduzeo konstitutivnost i protjerao ga iz Hrvatske, što je jako pojednostavljeno i zaslužuje raščlambu. Istina je da su u NDH pod Pavelićevim režimom Srbi stradali i to je mogao biti razlog za sumnjičavost, ali umjesto traženja svih mogućih i međunarodnih garancija oni su počeli otvoreni rat protiv hrvatske države misleći da su jači i da će Miloševićeva zamisao pobijediti. Srbi iz 11 općina s natpolovičnom većinom bili su spremni živjeti u Hrvatskoj samo pod uvjetom da ona ostane u Jugoslaviji. Teritorijalna autonomija u tzv. glinskom i kninskom kotaru, predviđena planom Z4, bila bi napola presječena slunjskom općinom, odmah vraćenom u hrvatske ruke. Ta država u državi imala bi predsjednika, parlament, vladu, sudove, valutu, ali od čega bi ti kotarevi živjeli, tko bi ih financirao, gdje bi se građani zapošljavali? Nerealno i neizvedivo. Pogotovo što tih 11 općina nije graničilo sa Srbijom, kao sjever Kosova, i Srbija ne bi mogla imati tako izravan upliv. Taj provizorij ubrzano bi propadao, unutrašnji hrvatski život bio bi razdrt svađama gorima nego u BiH.

Jovan Rašković, 1991. vođa Srba u Hrvatskoj, ne bi bio prihvatio ni Savku ni Tripala, ne bi bio prihvatio konfederalnu Jugoslaviju, a neovisnu hrvatsku državu nikako. Bio je protiv teritorijalne autonomije Srba ako bi Hrvatska ostala u jugoslavenskoj federaciji. To je izjavio ovom autoru u intervjuu za Večernji list 20. ožujka 1991. u Šibeniku.

Tuđman nije poznavao bošnjački narod, po tome nije bio daleko od srpskih stajališta, nije razumio prirodu Bosne i Hercegovine, a možda tamo prije 1993. nije ni bio. Posebno nije podnosio Aliju Izetbegovića. Iako, ni bošnjačka politika nije bila sasvim jasna, osim u jednom: ustrajnost u čekanju... General Sefer Halilović u knjizi „Lukava strategija“ (1997.) može u nekim naznakama navesti na zaključak o bošnjačkim pretenzijama prema Jadranskom moru, a sumnju u to pojačava i nedavna inicijativa Bakira Izetbegovića u odnosu na gradnju Pelješkog mosta.

Ne zna se točno kada je u Tuđmanu sazrela misao o neovisnoj hrvatskoj državi izvan Jugoslavije. To je vjerojatno bilo postupno i nakon što je smijenjen s direktorskog položaja u Institutu za historiju radničkog pokreta te isključen iz Partije 1967., kada u jugoslavenskoj državi više nije mogao računati ni s političkom ni znanstvenom karijerom. Dušan Bilandžić zamijenio je Tuđmana na mjestu direktora Instituta u srpnju 1967., a već u prosincu 1968. izabran je za člana Izvršnog komiteta CK, što je vjerojatno očekivao i Tuđman dok je bio direktor Instituta, ali je presudio njegov sukob s Bakarićem, koji se smatrao ugroženim. Nije sasvim jasno zbog čega je Tuđman primijenio taj ubrzani tempo pritiska na Bakarića iznošenjem novih i drukčijih političko-povijesnih pogleda, ponajprije o Banovini Hrvatskoj. Možda ohrabren sastankom komisije CK SKH 20. ožujka 1964. kada su se najvažniji članovi CK priklonili njegovim stajalištima. To je bilo dvije godine prije političke likvidacije Rankovića i kad se Bakarić tek počeo okretati od unitarizma, možda djelomice baš pod pritiskom tog sastanka. Realno, još nije bilo uvjeta za bitne promjene. Vjerojatno se Tuđman ipak nije nadao takvom Bakarićevu osvetništvu.

To što Tuđman piše kako je 1961. ustrajao na odlasku iz vojske i prelasku iz Beograda u Zagreb zbog toga što se želio baviti povijesnoznanstvenom djelatnošću, može biti točno, no ne i jedino točno. Vjerojatno se dogodilo i poslije vlastitog zaključka da, maksimalno ambiciozan, u Beogradu neće dosegnuti vrhunske domašaje vojničke karijere, što bi značilo poziciju načelnika generalštaba ili najmanje načelnika političke uprave. Tuđman je bio lukav te nije napisao da se želi vratiti i zbog toga. Shvatio je da neće moći na najviše dužnosti pokraj svog promotora, ministra obrane generala armije Ivana Gošnjaka, a i Gošnjak je znao da, uz njega, Hrvat po nacionalnosti ne može biti na drugom najvišem položaju u vojsci.

Tuđman je vjerojatno odmah poslije 1971. počeo smišljati plan o neovisnoj hrvatskoj državi kad to okolnosti dopuste. Bio je vješt i doziran nacionalist, svoju aktivnost pojačavao je kako su komunistička vlast i represija slabile. Nije mu se išlo u zatvor, nije mu se patilo i dokazivalo herojstvo, gubilo mirovinu, nego je sve to pokušavao pomiriti. Politički djelovati da se zamijeti, osobito u inozemstvu, ali ne toliko da bi dospio u zatvor na dulje vrijeme. Tako je uhvatio vezu i s emigracijom, koja je uz Katoličku crkvu postala strateška zaliha njegova pokreta. Devedesetih Tuđman zapravo i nije imao prave konkurencije. Najistaknutiji sudionici proljećarskog razdoblja tek su bili izašli iz zatvora i stekli pravo javnoga govorenja, a pojedini koji nisu zatvarani, bili su se uspavali. Nastup Marka Veselice 10. travnja u Šibeniku i 27. lipnja 1990. na predstavljanju knjige na Kaptolu nije bio govor budućeg državnika. Nikakva programa osim emocija i zatvorskih uspomena. Na izborima nije prošao ni za saborskog zastupnika.

Miko Tripalo, jedan od vođa Hrvatskog proljeća, nespreman je dočekao epohalnu promjenu – pad Berlinskog zida i raspad sovjetskog bloka. Njegova knjiga „Hrvatsko proljeće“, neka vrsta uspomena na titoističko razdoblje, objavljena 1990. bila je zanimljiva, ali ipak zakašnjela da bi poslije 20 godina opet pridobio javnost, pogotovo mlađu generaciju koja ga nije zapamtila. Knjigu u Jugoslaviji i nije mogao objaviti prije jer se izdavači ne bi usudili. Jedino da ju je, kao Milovan Đilas ili Ivan Supek svoje, objavio u inozemstvu. To bi njemu vjerojatno donijelo zatvor, ali bi mu vratilo popularnost. Osim toga, jedno vrijeme bio je bolestan, umrla mu je prva supruga, opet se oženio i kao da nije bio sasvim posvećen ponovnom dolasku na vlast.

Savka Dabčević-Kučar također nije bila spremna na teške izazove Miloševićeve „antibirokratske revolucije“, pokušaje rušenja ustava te na izvaninstitucionalna rješenja. Sada Latinka Perović govori kako rata ne bi bilo da su na političkim položajima bili liberali u Srbiji i proljećari u Hrvatskoj: ona, Nikezić, Tepavac, pa Savka, Tripalo, Pirker... Da, vjerojatno ne bi ni da su u Beogradu stolovali knez Pavle i Dragiša Cvetković. Ali nisu! Tuđman je u Beogradu „tražio“ regenta Pavla, no nije ga našao. Samo Miloševića i Dobricu Ćosića!

Pisac ovog teksta kao novinar Večernjeg lista izvještavao je 1991. s trinaest od petnaest javnih predsjednikovih inozemnih posjeta, susreta i konferencija bitnih za međunarodno priznanje Hrvatske, uključivši haašku konferenciju i ženevski sastanak 23. studenoga. Osim toga, izvještavao je sa svih šest sastanaka predsjednika tadašnjih jugoslavenskih republika od Splita, preko Beograda, Brda kod Kranja, Ohrida, Cetinja do Sarajeva, te sa sastanka Srednjoeuropske inicijative predsjednika vlada i ministara vanjskih poslova u Dubrovniku 27. srpnja 1991. godine. U Ohridu 18. travnja šaputalo se da će vojska pohapsiti svu šestoricu predsjednika, a mi novinari nismo znali što će biti s nama. U inozemstvu nije bilo lako doći do informacija, čak i najobičnijih, a kamoli do neke ekskluzivne, jer ni izvjestitelj ni fotoreporter uglavnom nisu imali ni pravovaljane akreditacije. Hrvatska naime još nije bila priznata država. U Ženevi 23. prosinca – poslije sastanka Tuđmana, Miloševića, Kadijevića, Vancea i Carringtona, potpisanog prekida vatre i dogovora o dolasku mirovnih snaga UN-a – ostali smo praznih ruku. Čak nas je i uvijek „vjerni“ šef ureda Hrvoje Šarinić zaboravio.

Na tim prvim putovanjima, dok je situacija bila krajnje neizvjesna, Tuđman i Šarinić pozvali bi na kratka druženja.

Za prvog posjeta Rimu i Vatikanu, 24. svibnja, dogodio se čak i poziv na večeru u hotelu „Excelsior“ zajedno s ondašnjim ravnateljem Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima biskupom Ratkom Perićem. Poslije, s jačanjem hrvatskih pozicija, to se prorijedilo i sasvim nestalo. Za posjeta Vatikanu Sveti Otac izjavio je: „Neka Bog blagoslovi i zaštiti Hrvatsku.“ Talijanski državnici Cossiga, Andreotti i Forlani bili su konkretni: „Ustav iz 1974. porušila je velikosrpska politika, slobodna volja naroda jedino je po čemu se treba ravnati, a konfederacija je jedini realan put.“ Za prvog inozemnog putovanja u Beč, 29. siječnja, ministar Mock bio je prijateljski raspoložen, ali je kancelar Wranitzky presjekao Tuđmana rečenicom: „Samoopredjeljenje naroda je najviše načelo, no mi ne smijemo zaboraviti ni Markovića u Beogradu.“ Na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, 2. veljače, Tuđman se susreo s talijanskim ministrom vanjskih poslova De Michelisom, ali njemački Genscher dao je prednost Drnovšeku.

U Londonu 7. svibnja, kod gospođe Margaret Thatcher, nije bilo lako. Još nije bila upoznata ni sa savezom suverenih država kao formulom za preustroj Jugoslavije. Nije bilo jednostavno jer je dan prije u demonstracijama u Splitu ubijen vojnik JNA. Ali je u svijet otišla možda najvažnija vijest, o sastanku predsjednika s bivšom britanskom premijerkom. Već sama ta činjenica značila je puno. Nekoliko mjeseci poslije Margaret Thatcher ne samo da izjavljuje da valja priznati i oružjem pomoći Hrvatsku nego želi i u Zagreb. Mati Graniću, ministru vanjskih poslova, u prosincu 1993. u Budimpešti kazala je: „Da smo na vlasti, ja u Londonu i Ronald Reagan u Washingtonu, Slobodana Miloševića i Beograd odmah bismo bombardirali.“ Ali je u svojoj knjizi „Državničko umijeće“ (2002.) navela kako 1993. nije otišla u Zagreb na dodjelu počasnog doktorata Zagrebačkog sveučilišta prosvjedujući zbog „napada hrvatskih ekstremista na bosanske muslimane u Ahmićima“.

Predsjednik Tuđman 20. travnja posjetio je Budimpeštu i 21. svibnja Kijev. U Budimpešti autoru ovog teksta rekao je: “Dočekali su me kao kralja, ali Bog zna kako će biti.“ Posljednji Tuđmanov poziv na druženje tijekom tih putovanja bio je 18. srpnja u Bonnu u hotelu „Maritim“. Predsjednik je bio posebno raspoložen jer su Kohl i Genscher obećali da neće praviti razliku između Ljubljane i Zagreba. U međuvremenu, 27. srpnja u Dubrovniku Koča Popović, koji je bio na odmoru, odbio je Šarinićevu ponudu da se sastane s Tuđmanom: „Što ću se ja sastajati s malim cinkarošom iz Gošnjakova kabineta.“ Carl Gustaf Ströhm, dopisnik njemačkog Die Welta, i ovaj novinar otišli su do Tuđmanove rezidencije ne bi li nagovorili Koču na intervju, ali ga nije bilo.

U Parizu 28. kolovoza kod predsjednika Mitterranda boravili su Tuđman i Milošević. Hrvatska je prihvatila pravnu arbitražu. Odvojeno su posjetili i gradonačelnika Pariza Chiraca. Francuski predsjednik bio je prijatelj Srba i rekao je Miloševiću da je arbitar međunarodne konferencije Badinter njegov prijatelj.

Tuđman je hvalio Chiraca. Tuđman i Milošević potpisali su 15. listopada u Moskvi, pred tadašnjim sovjetskim predsjednikom Gorbačovom, memorandum u tri točke, ali autor ovog teksta nije o tome izvještavao. Učinio je to stalni dopisnik Večernjeg lista Bogoljub Lacmanović. Mirovna konferencija u Den Haagu počela je 7. rujna, a 18. listopada potpisan je, također u Den Haagu, sporazum o prekidu vatre, deblokadi i povlačenju jugovojske iz Hrvatske. Potom su naišli dugo očekivani prijelomni događaji. Od 2. listopada predsjednik Tuđman ponovno je u posjetu Rimu i Vatikanu. Sveta Stolica posve je i javno za neovisnu Hrvatsku. Vatikanska diplomacija priopćava Tuđmanu da radi na priznanju Hrvatske. Uzbuđenje je golemo.

U Bonn 4. prosinca navečer hrvatska delegacija (Tuđman, Šeparović, Nobilo) odlazi s dozom neizvjesnosti. Večernjakovi izvjestitelji iz Zagreba putuju automobilom. Zagrebačka zračna luka mjesecima je zatvorena. Hrvatskoj delegaciji više nije namijenjen hotel, nego rezidencija u Petersbergu. Dan prije Sabor je prihvatio Ustavni zakon o pravima manjina. Kohl i Genscher primaju hrvatsku delegaciju 5. prosinca u 11.30 u uredu saveznog kancelara. Čekamo u prizemlju. Poslije jednog sata spušta se dizalo iz kojeg izlazi Genscher. Potrčimo za njim, on odgovara: „Čut ćemo se tamo.“

Misli na svoj ured, kamo će uskoro predsjednik Tuđman na radni objed. Nije prošlo ni četvrt sata – dizalo se ponovno spušta. Izlazi hrvatski predsjednik, pitamo ga za izjavu, on je daje, neobično je miran, što nije uobičajeno jer se iz njegova lica uvijek sve lako iščitava. Izjava nije baš sasvim izravna. Kaže: „Da velim dobro je, bilo bi suviše protokolarno.“

Žurimo u obližnji ured ministra vanjskih poslova. U Genscherovu predsoblju velik broj snimatelja. Kad su obavili svoje, predsoblje se ispraznilo. Izvjestitelj i fotoreporter Robert Šipek ostaju sami. Oko 14 sati Genscher ispraća Tuđmana do automobila. Pitamo: „Predsjedniče, recite što je, hoće li održati obećanje?“ Tuđman se vraća svom poznatom, samopouzdanom stilu: „A što si mislio, Zagorec? Da, priznat će nas do 20. prosinca. Manjinski zakon je u redu i to će tražiti od ostalih republika.“

Ponovno smo s predsjednikom Tuđmanom 18. prosinca u zračnoj luci u Grazu. Lord Carrington zaustavio se tamo na putu u Beograd i zatražio sastanak s predsjednikom. Iznenađenje je bilo golemo.

Carrington je iznio primjedbe na Ustavni zakon o pravima manjina. Rekao je da govori u ime zemalja Europske zajednice i naveo u kojim dijelovima Ustavni zakon treba usuglasiti s haaškim dokumentom. Jasno, prihvaćanje najšire moguće političke autonomije Srba u Hrvatskoj bilo je glavni uvjet za međunarodno priznanje Hrvatske. Kao da je međunarodno priznanje u tom trenutku došlo u pitanje iako je Njemačka praktički to već bila učinila i našla se u nezgodnom položaju.

U pismu predsjedniku arbitražne komisije Badinteru 13. siječnja 1992., neposredno uoči priznanja EZ-a, Tuđman je izričito potvrdio hrvatske obveze.

Uoči Božića sve postaje jasnije. Ante Marković odlazi iz Beograda, Amerika upozorava Srbiju i armiju, a Njemačka šalje i službenu potvrdu o priznanju hrvatske države. Diplomatski napor predsjednika Tuđmana je uspio.

