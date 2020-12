'Božić u tuđini': Mnogi Hrvati ostali u Njemačkoj, nisu znali što bi ih čekalo pri povratku

Zbog svih ograničenja koja se mijenjaju iz dana u dan te ovise od države do države, mnogi su odustali od godišnjeg odmora i putovanja u domovinu, kako su to činili ranijih godina u vrijeme Božića, piše Fenix magazin.

Hrvati iz Njemačke, primjerice, nisu mogli znati što bi ih moglo čekati pri povratku u Njemačku, a drugi su već odavno znali kako bi mogli imati problema na radnom mjestu.

Njemačke vlasti su jasno dale do znanja kako oni koji žele putovati izvan Njemačke, čine to na vlastitu odgovornost. To znači da im vrijeme samoizolacije nije plaćeno, a ako obole od koronavirusa za vrijeme putovanja u rizično područje, postoji mogućnost da vam zdravstveno neće snositi troškove liječenja. Na taj su način stanovnici Njemačke prisiljeni ostati kod kuće – u Njemačkoj.

Mnogi su se takvom situacijom pomirili već sredinom mjeseca pa su počeli planirati proslavu blagdana u njemačkim domovima. Nisu sa sigurnošću znali ni hoće li biti polnoćke u hrvatskim katoličkim župama, zajednicama i misijama, no bili su sigurni kako onakve polnoćke kakva je bila ranijih godina, uz velik broj hrvatskih vjernika, neće biti.

"Situacija oko korone je vrlo ozbiljna“, ponavljali su jednako ozbiljni njemački političari, virolozi, epidemiolozi i drugi razni stručnjaci, a nakon pogoršanja situacije u prosincu, mnogi će ovog Božića uistinu spoznati uzrečica "Božić u tuđini".

