'Bolest je ranije bila puno ubojitija. Mislim da je tada situacija bila mnogo ozbiljnija'

Premijer Andrej Plenković obišao je danas Trsat povodom blagdana Velike Gospe te komentirao situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj.

"Prije samo koji mjesec nije se ni slutilo da će godina biti dobra. To znači da smo dobro odradili ples oko zatvaranja i ove sezone. Povećan broj inficiranih zadnjih tjedana je očekivan, s obzirom na veći broj ljudi koji je u Hrvatskoj. Ipak, uvijek smo apelirali na mlade. Mladi se zaražavaju uglavnom u klubovima, to se nije događalo, a to nam pokazuje činjenica da je sad prosjek zaraženih 31 godina", rekao je, piše N1.

Kazao je kako se čuo i sa slovenskim i austrijskim premijerom. "Slovenski i austrijski premijer imaju svoje parametre kako računaju, a njima 1. rujna kreće škola i zato se najviše boje. Svaka zemlja vodi računa o sebi. Mi smo napravili dobar posao oko turizma i očekujem da naša diplomacija s ministarstvom zdravstva komunicira podatke o brojkama po županijama. Mislim da je ovo odličan posao s obzirom na to kako je bilo prije koji mjesec. Bolest je ranije bila puno ubojitija, sjećamo se slika iz Italije. Mislim da je tada bila situacija mnogo ozbiljnija", rekao je Plenković.

Kazao je kako je mjera za klubove donesena na 10 dana i da se nada se da će polučiti efekt.