Birajte gaf srpnja: Konkuriraju Joe Biden, Majda Burić, Vinko Filipović, Mario Banožić i Žarko Žgela

Za gaf lipnja ste izabrali Vicu Batarelu koji je osuđen zbog nezakonitih prosvjeda protiv COVID-19 mjera. Za gaf srpnja pak konkuriraju senilni Joe Biden, “plinska” HDZ-ovka Majda Burić, HDZ-ov načelnik koji tuče žene Žarko Žgela, Vinko Filipović koji ne zna što je USKOK i profesor Bane.

Joe Biden: Gdje ono Rusija ratuje?! Američki predsjednik izjavom opet zbunio javnost

Američki predsjednik Joe Biden još jednom je ovog tjedna svojim izjavama blago rečeno zbunio javnost. Tako je rekao da je Rusija izgubila rat u Iraku umjesto rata u Ukrajini. Tu omaška je napravio u utorak tijekom predizbornog sastanka. Američki predsjednik tada je ustvrdio da je uspio ujediniti zapadne zemlje protiv "juriša" Moskve "na Irak". Kandidatu za reizbor na predsjedničkim izborima 2024., Joeu Bidenu događaju se slične pogreške koje sustavno bilježe njegovi najglasniji republikanski protivnici, koji to žele vidjeti kao znak narušenih mentalnih sposobnosti.

Američki predsjednik Joe Biden je dan kasnije ipak “znao” gdje trenutno Rusija ratuje pa je izjavio da je ruski predsjednik Vladimir Putin izopćenik širom planete koji je jasno izgubio rat u Ukrajini. No ustvrdio je da je prerano reći je li Putin oslabljen Wagnerovom neuspjelom pobunom.

Biden se nedavno "proslavio" s još jednim gafom kada je prilikom s indijskim premijerom Narendra Modijem u Bijeloj kući krenuo je nazdravljati, ali bez čaša. - Gospodine premijeru, hvala vam za vaše partnerstvo i vaše prijateljstvo, a sve molim da mi se pridruže u zdravici, ali ne znam imamo li čaše - rekao je američki predsjednik, pogledao oko sebe i nastavio: - Molim vas, pridružite mi se u zdravici... Evo stižu. Dobra je vijest za obojicu da nijedan od nas ne pije - našalio se Biden, a nakon što su dobili čaše - mogli su i nazdraviti.

HDZ-ovka Majda Burić: Aferu Plin su stvorili zločesti mostovci

HDZ-ova zastupnica Majda Burić ponovno je briljirala. Nakon što je Katarinu Peović prozvala da ima rusoljubno i srboljubno srce, sad je govorila o plinskoj aferi koja trenutno trese RH. Dovoljno je prenijeti transkript razgovora nje i novinara N1.

Burić: Ti zločesti, zluradi mostovci, ako imaju bilo kakav dokaz o tome o čemu govore onda neka lijepo idu u institucije koje se time bave i neka te dokaze podastru temu gdje treba. Ja nisam čula ni od koga od njih da upravo na taj način ozbiljan i odgovoran komunicira nego stalno lupetaju, stalno nešto veliko otkrivaju, a na kraju se sve to pokaže kao lažno. Eto toliko o njima.

Novinar: Vi ste u saborskom Odboru za gospodarstvo, vi pričate s ministrom Filipovićem valjda nešto znate ili ne znate ništa ili on ne zna ništa.

Burić: Koji on?

Novinar: Ministar Filipović koji je praktički odgovoran za HEP.

Burić: Ministar Filipović radi odgovorno i vrlo ozbiljno svoj posao i opet ću vam kazati neka se mostovci obrate lijepo tamo gdje treba. Toliko o njima.

Novinar : Pitam vas o aferi Plin, HEP, rađa li se tu afera poput curenje novca iz Ine. Je li ovo afera sad?

Burić: Aferu su stvorili mostovci i njima slični ljudi i oni su ti koji hodaju okolo i straše narod.

Novinar: Vodimo jedan potpuno sumanut razgovor, ja o HEP-u, vi o Mostu. Ovako možemo govoriti danima. Ja vas pitam rađa li se ovdje stvarno velika afera, je li vas strah da ne padne čelni čovjek, Andrej Plenković?

Burić: Nije mene ničega strah, a ponajmanje me nije strah za našeg premijera i predsjednika HDZ-a koji vodi vrlo odgovornu i ozbiljnu politiku za cijelu RH, gospodarstvo i za građane.

Oni koji provode maturu ne znaju što je USKOK i koji je glavni grad Turske

U Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) kojim ravna Vinko Filipović ove godine su se pošteno osramotili na nekim pitanjima odnosno odgovorima na državnoj maturi. Tako ih je maturant zagrebačke II. gimnazije Niko Mađerić morao podučiti što je USKOK. Naime, na ispitu se pojavilo pitanje koje glasilo: "Kako se naziva ured vlade Republike Hrvatske specijaliziran za borbu protiv korupcije? NCVVO kao točan odgovor priznalo je "Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta/Uskok”.

S obzirom na to da USKOK nije Vladino tijelo te točan odgovor na ovo pitanje ne postoji Niko je uložio prigovor, ali on mu je prvo odbije. No NCVVO je ipak na kraju priznao grešku i svima priznao točan odgovor, kojeg u biti nije ni bilo, iz Politike i gospodarstva na to pitanja. A u tijelu koji provodi državnu maturu ne znaju ni koji je glavni grad Turske. U pitanju iz Hrvatskog jezika tako su na pitanje: Koja je od sljedećih rečenica napisana u skladu s pravilima o pisanju velikoga i maloga početnoga slova? Od svih ponuđenih malo i veliko slovo korišteno je ispravno samo u rečenici "Prijestolnica Istočnoga Rimskog Carstva bio je Carigrad, grad koji se danas zove Istanbul i glavni je grad Turske".

Nikad kao Bane: Em je ministar, em APN-ovac, a sad bi bio i profesor

Išao je na popravne dva puta dok je bio gimnazijalac, onda je upisao Ekonomski fakultet u Osijeku gdje je i doktorirao. Postao je ministar. I tako je naš Bane, ostvario hrvatski san. Na kratko je u "prestao" biti ministar obrane i postao običan građanin kako bi dobio od APN-a subvencionirani kredit za gradnju kuće. A sad je poželio da ima i titulu profesora.

Mario Banožić naime zatražio je pokretanje procesa dobivanja titule izvanrednog profesora na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. I za to platio gotovo 1000 eura. Kako bi nadležna tijela tog fakulteta bila sigurna da je zaslužio taj naziv, mora ispuniti određene kriterije, a jedan od njih je utvrđivanje je li objavio dovoljan broj klasificiranih radova otkako je u statusu docenta. A u tom razdoblja, 2020., objavio je-knjigu koja je nastavni materijal na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru - E-marketing. A knjiga je prepuna je zastarjelih podataka. Pa Bane tako navodi da su najpopularnije društvene stranice The Facebook i MySpace iako prva nema prefiks The, a druga je prestala biti popularna još 2009. A jedan link naveden u knjizi vodi na stranicu za seksualna pomagala. U radu piše kako se e-mailom datoteke mogu prenositi bez prebacivanja na diskete i objašnjava što je tijelo maila u 2020. Usto, među najpopularnijim news portalima spominje vip.hr koji je postao je A1 još u listopadu 2018., te iskon.hr, koji se još od 2006. ne bavi internetskim novinarstvom nego je sad web stranica istoimene telekom kompanije.

HDZ-ov načelnik općine Severin tukao vlasnicu kafića

Vlasnica kafića u Bjelovar, Iva Milka Kramarić optužila je HDZ-ovog načelnika općine Severin Žarka Žgelu da ju je išamarao i nekoliko puta udario šakom u potiljak! Kako tvrdi vlasnica kafića, HDZ-ov načelnik Žgela čest je gost njezina kafića, a nasrnuo je na nju nakon što ju je zvala konobarica iz kafića koja joj je rekla da joj je Žgela zavrnuo ruku. Kad je došla, rekla je svima da zatvara lokal. U tom trenutku, kako tvrdi, tri gosta stala su u njezinu obranu i prepirali su se sa Žgelom i njegovim prijateljima.

- Žgela je primio nekoga za majicu, rekla sam mu da bi trebao biti uzor jer je načelnik općine i da ću ga dati u novine. Tad me primio za vrat, udaljila sam se, a on me počeo udarati. Najmanje pet, šest puta me udario otvorenim dlanom po licu, a poslije još dva ili tri puta šakom u potiljak - rekla je Kramarić za 24 sata. Sve su to snimile nadzorne kamera. Policija je privela Žgelu i pustila ga da se brani sa slobode.

Dežurni sudac Prekršajnog odjela bjelovarskog Općinskog suda pustio je Žarka Žgelu i dvojicu muškaraca koji su prijavljeni za narušavanje javnog reda i mira!?

Sud im je odredio mjere opreza zabrane približavanja i posjećivanja ugostiteljskog objekta i zabranu približavanja s pet osoba. No moguće je da Žgela bude i kažnjeno gonjen jer je ovaj slučaj preuzelo i državno odvjetništvo. On je pak nakon ovog skandala na vlastiti zahtjev istupio iz HDZ-a.